El. Euro 2024: Plan transmisji piątkowych meczów

Spora dawka pojedynków o punkty kwalifikacji Euro 2024 to na spółkę z decydującymi potyczkami Ligi Narodów - z udziałem Holandii, Hiszpanii, Chorwacji i Włoch - ostatni akord sezonu 2022/23, po którym piłkarze rozjadą się na wakacje.

Finaliście LN byli znani jeszcze przed losowaniem grup kwalifikacji ME, dlatego znaleźli się w różnych grupach i do tego pięciozespołowych, aby właśnie w czerwcu rozegrać turniej, który wyłoni zwycięzcę trzeciej edycji.

Pod ich nieobecność w grupach A-D najciekawiej zapowiadają się konfrontacje Norwegii ze Szkocją, Anglii z Macedonią Północną i Turcji z Walią.

W marcu Norwegowie, bez Erlinga Haalanda, wywalczyli tylko jeden punkt i są na piątym miejscu w grupie A, której tabelę otwierają Szkoci z kompletem sześciu "oczek". Ekipa z Wysp Brytyjskich zaskoczyła piłkarską Europę zwłaszcza wygraną z Hiszpanią (2:0).

"Jeśli zdobędziemy punkty zarówno z Norwegią, jak i później z Gruzją, to będziemy w fantastycznej pozycji wyjściowej przed finiszem eliminacji" - zaznaczył kapitan Szkotów Andy Robertson.

Norwegowie na kolejne potknięcia już nie mogą sobie pozwolić. Ze Szkotami wygrali tylko trzy z 17 potyczek, ale w tych meczach nie mieli do dyspozycji Haalanda, który w 23 występach w drużynie narodowej uzyskał 21 goli.

W grupie C na pierwszy plan wybija się pojedynek prowadzącej w tabeli z kompletem sześciu punktów Anglii z mającą trzy mniej Macedonią Północną. W Manchesterze ekipa "Trzech Lwów" spróbuje odnieść pierwsze w historii zwycięstwo nad tym przeciwnikiem na własnym terenie - mecze w eliminacjach ME w 2002 i 2006 (ten drugi również na Old Trafford) kończyły się sensacyjnym remisami, odpowiednio, 2:2 i 0:0.

Turcja (3 pkt) i Walia (4) rywalizowały w Euro 2021 i piłkarze z Wysp wygrali 2:0. Z kolei ich ostatnie spotkanie nad Bosforem w 1997 roku zakończyło się "hokejowym" wynikiem 6:4 dla gospodarzy. Teraz obie drużyny walczą z Chorwacją (4 pkt) o prymat w grupie D kwalifikacji do przyszłorocznego turnieju w Niemczech. Wszystkie te zespoły w czerwcu rozegrają po dwa mecze.

Natomiast wśród ekip, które w tym miesiącu tylko raz wyjdą na boisko w kwalifikacjach ME jest Polska. Biało-czerwoni, którzy kampanię już pod wodzą portugalskiego selekcjonera Fernando Santosa, zaczęli od porażki w Pradze z Czechami 1:3 i zwycięstwa w Warszawie nad Albanią 1:0, we wtorek w Kiszynowie zmierzą się z Mołdawią. Rywale do tej pory dwukrotnie zremisowali - 1:1 z Wyspami Owczymi i 0:0 z Czechami.

Zanim podejmą Polaków, w piątek czeka ich wyjazd do Albanii. Z kolei prowadzący w tabeli Czesi (4 pkt) tego dnia w Thorshavn zagrają z Wyspami Owczymi.

W pozostałych grupach uwagę kibiców powinny przykuwać mecze Belgii z Austrią (F), Słowenii z Danią (H), Szwajcarii z Rumunią (I) oraz Portugalii, gdyż Cristiano Ronaldo może zostać pierwszym w historii piłkarzem z dorobkiem 200 występów w drużynie narodowej.

Belgowie pod wodzą nowego trenera - Niemca Domenico Tedesco - zaczęli kwalifikacje od zwycięstwa w Szwecji 3:0, ale towarzysko pokonali też Niemców 3:2.

"Gramy bardziej ofensywnie niż wcześniej. To zmiana na lepsze, oczywiście dopóki będzie przynosić efekty" - zaznaczył belgijski napastnik Romelu Lukaku.

W sobotę "Czerwone Diabły", bez kontuzjowanego pomocnika Kevina De Bruyne, podejmą Austrię, która pod wodzą innego Niemca - Ralfa Rangnicka - wygrała dwa dotychczasowe mecze eliminacyjne i z sześcioma punktami otwiera tabelę grupy F.

Dania po niespodziewanej wpadce w Kazachstanie (2:3) musi odrabiać straty. Temu ma służyć m.in. poniedziałkowe starcie w Lublanie ze Słowenią, ale gospodarze zaczęli kwalifikacje od dwóch zwycięstw, choć nad teoretycznie najsłabszymi rywalami w grupie H.

W grupie I Szwajcaria i Rumunia są na czele tabeli i nie straciły jeszcze punktów, ale przed ich poniedziałkowym spotkaniem w Lucernie to drugie stwierdzenie może już być nieaktualne, bo wcześniej zagrają w piątek.

198 występów, 122 bramki - to liczby obrazujące występy Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii, co sprawia, że w obu statystykach próżno szukać drugiego takiego piłkarza. Od debiutu w sierpniu 2003 mija prawie 20 lat, a w poniedziałek w Reykjaviku zawodnik saudyjskiego Al Nassr może osiągnąć kolejną granicę - nikomu dotychczas nie udało się rozegrać 200 spotkań w kadrze narodowej.

W kwalifikacjach rywalizują 53 zespoły z 55 federacji członkowskich Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). Z udziału jako gospodarze zwolnieni są Niemcy, natomiast Rosja jest zawieszona ze względu na wojnę w Ukrainie. W turnieju finałowym wystąpią 24 reprezentacje.

Uczestnicy eliminacji zostali podzieleni na 10 grup: siedem z pięcioma drużynami (A-G) i trzy z sześcioma (H-J). Po dwie najlepsze ekipy z każdej uzyskają awans do turnieju finałowego.

Pozostałych trzech uczestników wyłonią baraże, zaplanowane na 21 i 26 marca przyszłego roku, z udziałem 12 drużyn, które osiągnęły najlepsze wyniki w Lidze Narodów 2022/23, spośród tych bez awansu z eliminacji.

Oto plan transmisji piątkowych meczów eliminacji Euro 2024:

17:50: Finlandia - Słowenia - Polsat Sport Extra (komentatorzy: Tomasz Lach, Przemysław Łagożny)

20:35: Dania - Irlandia Północna - Polsat Sport (Piotr Przybysz, Piotr Kobierecki)

20:35: Malta - Anglia - Polsat Sport Extra (Tomasz Włodarczyk, Dariusz Kubicki)

20:35: Gibraltar - Francja - Polsat Sport Premium 2 (Cezary Kowalski, Jacek Cyzio)

20:35: Grecja - Irlandia - Polsat Sport Premium 3 (Grzegorz Michalewski, Marcin Kaczmarek)

20:35: Macedonia Północna - Ukraina - Polsat Sport Premium 4 (Filip Jastrzębski, Marcin Kalita)