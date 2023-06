Jedna oferta kupna Śląska Wrocław

Do miasta Wrocław wpłynęła jedna oferta kupna piłkarskiego Śląska. Oficjalne otwarcie złożonych dokumentów nastąpi 19 czerwca przy udziale komisji konkursowej. Kolejnym krokiem będą negocjacje z potencjalnym nowym właścicielem klubu.

Chętni do zakupu piłkarskiego Śląska mieli czas do piątku do godziny 15 na składanie ofert. Z informacji ujawnianych przez przedstawicieli magistratu wynikało, że zainteresowanie może być duże. Oficjalnie wpłynęła jednak tylko jedna oferta.

- Dziękujemy oferentowi za zainteresowanie i złożenie swoich wstępnych warunków transakcji. Do rozmów zamierzamy przystąpić jak najszybciej, wykorzystując przerwę między rozgrywkami PKO BP Ekstraklasy. Wierzę w powodzenie negocjacji i zapewniam, że oddamy klub tylko we właściwe ręce, zabezpieczając jego wszelkie interesy - przekazał w specjalnym komunikacie wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur.

Miasto chce sprzedać co najmniej 51, ale nie więcej niż 79,61 procent kapitału zakładowego spółki. Włodarze stolicy Dolnego Śląska zaznaczyli, że jeśli przetarg zakończy się sprzedażą klubu, gmina ograniczy angażowanie środków publicznych w funkcjonowanie spółki, nie tracąc jednocześnie kontroli nad jej działalnością, bo zachowa co najmniej 20 procent akcji i będzie dysponować prawem do powoływania jednego członka rady nadzorczej. W umowie kupna Śląska ma się też znaleźć m.in. zapis, który będzie gwarantował miastu prawo odkupu akcji, jeśli nabywca nie dokona wpłaty danego rocznego wkładu w terminie. Nowy właściciel drużyny nie będzie też mógł zmienić siedziby klubu, barw i nazwy.

- Śląsk Wrocław zasługuje na dużego inwestora, który wykorzysta wielki potencjał klubu. Wojskowi to przecież wciąż jedna z największych piłkarskich marek w naszym kraju i sportowa legenda, która rozpala tysiące kibiców - podkreślił Mazur.

MC, PAP