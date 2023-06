LOTTO SuperLIGA na półmetku!

Za nami pierwsza część sezonu zasadniczego LOTTO SuperLIGI 2023. Dotychczasowe kolejki obfitowały w szereg niespodzianek i nieoczekiwanych rozstrzygnięć. Kto jest pewny udziału w FINAL FOUR, a kto będzie drżeć o awans do turnieju mistrzowskiego do ostatniej serii spotkań? Komu zajrzało widmo spadku do forBET 1.LIGI, a kto gra już o nic? Analizujemy obecny układ tabeli oraz szanse poszczególnych zespołów.