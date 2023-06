MotoGP: Grand Prix Niemiec. Gdzie obejrzeć?

Już w najbliższy weekend, na torze Sachsenring, pojawią się najszybsi motocykliści świata. Po fantastycznym triumfie we Włoszech, lider klasyfikacji generalnej - Pecco Bagnaia, będzie zdeterminowany, by także w Niemczech walczyć o triumf. Transmisja z Grand Prix Niemiec w Polsacie Sport Premium 2, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.