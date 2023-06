Ochrona piersi ważniejsza od ratowania życia? Lekarz oburzony zaleceniami FIFA

Włodarze FIFA przed każdym turniejem ustalają procedury medyczne na wypadek zdarzeń losowych na boisku. Przypadek Christiana Eriksena, który doznał nagłego zatrzymania akcji serca podczas meczu Dania - Finlandia na Euro 2020, pokazał, że nawet profesjonalni zawodnicy, którzy są przecież regularnie badani, narażeni są na utratę zdrowia w czasie spotkań piłkarskich. Bywa jednak tak, że dyrektywy futbolowej centrali budzą ogromne kontrowersje.

Mats Boerjesson, lekarz piłkarskiej reprezentacji Szwecji, powiedział, że podczas zorganizowanego przed mistrzostwami świata kobiet spotkania zalecono służbom medycznym, by... skrupulatnie dbały o to, aby na widok kibiców lub kamer nie wydostał się żaden "element nagości".

- Gdybyśmy chcieli działać zgodnie z tym, co nam zalecono, nasza interwencja w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca wyglądałaby tak, że najpierw musielibyśmy zorganizować piłkarki, by utworzyły krąg wokół leżącej na murawie zawodniczki, a dopiero po upewnieniu się, że żaden fan ani telewidz nie zobaczy na przykład nagich piersi, moglibyśmy zdjąć poszkodowanej koszulkę i sportowy top, by użyć defibrylatora. W takich wypadkach liczy się każda sekunda. Czas, który minie od zatrzymania akcji serca do rozpoczęcia czynności ratowniczych, ma bezpośredni wpływ na to, czy dana osoba przeżyje. I my, lekarze, będąc w takiej sytuacji, mamy się martwić przede wszystkim o to, by spod topu nie wysunęła się pierś? To niedorzeczne - grzmiał w rozmowie z "Aftonbladet" Boerjesson.

Szwed podkreślił, że według FIFA "ochronny krąg" ma dbać również o prywatność zawodniczek, ale dodał, iż w skrajnych sytuacjach trzeba skupić się przede wszystkim na zdrowiu zawodniczek. Mars Boerjesson przyznał zresztą, że zalecenia te nie zmieniły się od mundialu kobiet w 2015 roku, przed którym kilku lekarzy wyszło z podobnego spotkania w geście protestu przeciwko niedorzecznym instrukcjom FIFA.

RI, Polsat Sport