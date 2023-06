Polak z medalem mistrzostw Europy! Pierwsze podium Biało-Czerwonych od 10 lat

To pierwszy medal polskiego szpadzisty w ME od 10 lat, a łączny dorobek biało-czerwonych w rozgrywanych od 1981 roku ME wzrósł do 54. Składa się na niego dziewięć złotych, 10 srebrnych, 35 brązowych.

Florecistki Julia Walczyk-Klimaszyk i Hanna Łyczbińska odpadły w Płowdiw w ćwierćfinale.

RI, PAP