Skra ma nowego trenera! Zaskakujący wybór

Skrze nie udało się utrzymać na zapleczu PKO BP Ekstraklasy i po dwóch latach wraca na trzeci poziom rozgrywkowy w kraju. Gdy częstochowianie wciąż mieli szanse na uniknięcie degradacji, ówczesny opiekun drużyny spod Jasnej Góry - Jakub Dziółka postanowił, że miniony sezon będzie jego ostatnim w barwach tego zespołu.

Klub z Loretańskiej nie szukał jednak długo następcy. Został nim Konrad Gerega, który w przeszłości był piłkarzem Skry, a następnie asystentem trenera. Miał już okazję pracować jako pierwszy opiekun drużyny z Częstochowy, kiedy wspólnie z Jackiem Rokosą tymczasowo zastąpił na tym stanowisku Marka Gołębiewskiego. Zamiana okazała się skuteczna, ponieważ wspomniany duet wywalczył po barażach sensacyjny awans do Fortuna 1 Ligi.

ZOBACZ TAKŻE: Byli o krok od wejścia do PKO BP Ekstraklasy! Teraz zatrudnili nowego trenera

Teraz Gerega dostał szansę samodzielnej pracy.

- Na pewno jest to dla mnie wyróżnienie. W momencie, gdy kilka lat temu dołączyłem do sztabu Pawła Ściebury, taki właśnie miałem cel – żeby sumiennie pracować na to, by w przyszłości otrzymać taką szansę. Teraz trzeba ją wykorzystać. Dwa lata w Fortuna 1 Lidze pozwoliło nam, wszystkim trenerom, jeszcze bardziej się rozwinąć i myślę, że finalnie to jest dobry czas, by spróbować pracy jako pierwszy trener - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

33-letni Gerega był piłkarzem Skry w latach 2009-2020. Wcześniej występował m.in. w Rakowie Częstochowa. Jego karierę przerwała kontuzja.