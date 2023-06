Przed spotkaniami drugiej rundy można się było spodziewać, że w ćwierćfinale imprezy zobaczymy reprezentantkę Polski. Zdecydowana większość kibiców spodziewała się, że będzie to właśnie rozstawiona w Nottingham z trójką Linette, która mierzyła się ze sklasyfikowaną ponad 100 pozycji niżej od siebie w rankingu WTA Brytyjką. Burrage wzniosła się jednak na wyżyny umiejętności, w trakcie meczu aż pięciokrotnie przełamała serwis poznanianki i to ona triumfowała 7:5, 6:3.

Awans Fręch (77. WTA) do tej fazy był natomiast przyjemną niespodzianką. Polka w drugiej rundzie rywalizowała z turniejową ósemką, Zhu Lin, plasującą się na 39. miejscu w światowym rankingu i to właśnie Chinka była faworytką pojedynku. Nasza tenisistka spisała się znakomicie: wygrała 6:2, 6:4 i to ona stanie przed szansą awansu do najlepszej czwórki turnieju w Nottingham.

We wtorek odpadła broniąca tytułu Beatriz Haddad Maia, która niespodziewanie uległa Ukraince Darii Snigur 4:6, 3:6. Kilka dni wcześniej Brazylijka przegrała z Igą Świątek w półfinale French Open. Także we wtorek z turnieju debla zostały wyeliminowane Alicja Rosolska i Ukrainka Nadia Kiczenok.

Relacja i wynik na żywo z meczu Magdalena Fręch - Jodie Burrage na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 12:00.

RI, Polsat Sport