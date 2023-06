Czas na galę FEN 47! W Ostródzie dojdzie do starcia Kacpra Formeli z Nurzhanem Akishevem, a stawką będzie pas kategorii piórkowej. Z kolei o tytuł mistrza wagi lekkiej powalczą Łukasz Charzewski oraz Patryk Duński. Relacja i wyniki na żywo z gali FEN 47 od 19:00 na Polsatsport.pl.

Formela nie przegrał w zawodowej karierze od czerwca 2020 roku, kiedy to musiał uznać wyższość Charzewskiego. Od tego czasu stoczył sześć zwycięskich pojedynków. W marcu 2022 roku wywalczył pas kategorii piórkowej po znokautowaniu Nicolae Hantei. Obronił go dwukrotnie, a w sobotę spróbuje to zrobić po raz trzeci.



Zobacz także: Polak bez szans! Skończyło się szybkim nokautem

Jego rywal ma na koncie cztery kolejne zwycięstwa w takich organizacjach jak Octagon oraz Brave CF.

Wcześniej o tytuł wagi lekkiej powalczy Charzewski oraz Duński. Ten pierwszy jest mistrzem od października 2022 roku, kiedy to w starciu o wakujący pas ograł na punkty Anatolija Zhurakiwskiego. Czy będzie w stanie powtórzyć swój występ w sobotni wieczór? Duński ma na koncie pięć wygranych przed czasem z rzędu.

FEN 47: Relacja i wyniki na żywo

Karta główna

65.8 kg: Kacper Formela (15-4, 7 KO) - Nurzhan Akishev (15-4, 3 KO) - o pas mistrzowski

70.3 kg: Łukasz Charzewski (11-1-1NC, 2 KO) - Patryk Duński (10-5-1, 6 KO) - o pas mistrzowski

77.1 kg: Adrian Zieliński (22-12, 7 KO)- Maksim Grabovich (11-6, 2 KO)

83.9 kg: Dariusz Hrechorowicz (1-0) - Tomasz Ostrowski (1-1)

75 kg: Michał Romaneczko (1-0) - Michał Borowski (0-0)

Karta wstępna

61.2 kg: Damian Biłbak (1-0) - Eryk Bałasz (0-0)

52.2 kg Semi-Pro: Paulina Ilnicka - Zofia Rybicka

83.9 kg Semi-Pro: Mateusz Rębasz - Kacper Olszewski

77 kg K-1 Semi-Pro: Krzysztof Kruzel pokonał jednogłośnie na punkty Bartosza Powirskiego

77 kg K-1 Semi-Pro: Patryk Mielniczuk pokonał jednogłośnie na punkty Damiana Ciechanowskia

Relacja i wyniki na żywo z gali FEN 47 od 18:30 na Polsatsport.pl.

jb, Polsat Sport