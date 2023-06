Nadeszła pora na galę FEN 47. Organizacja po raz kolejny w swojej historii zawita do Ostródy. Na kibiców czeka łącznie 10 pojedynków, a stawką dwóch z nich będą pasy mistrzowskie. Transmisja gali FEN 47 w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

W walce wieczoru do swojej trzeciej obrony mistrzowskiego tytułu w kategorii piórkowej stanie Kacper Formela (15-4, 7 KO, 3 Sub). Wiele wskazuje na to, że zawodnik Mighty Bulls Gdynia stanie przed największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze. Jego rywalem będzie Nurzhan Akishev (15-4, 3 KO, 10 Sub). Kazach ma na swoim koncie występy m.in. w organizacji Brave. Do tego z 15 wygranych walk 10 zakończył przez poddania. Natomiast Formela jest na fali sześciu zwycięstw. Ponadto trzech ostatnich rywali nokautował w pierwszej rundzie.

ZOBACZ TAKŻE: FEN 47: Karta walk

Z kolei w co-main evencie dojdzie do wyczekiwanego starcia, którego stawką będzie mistrzostwo FEN w wadze lekkiej. Tytułu będzie bronił Łukasz Charzewski (11-1-1NC, 2 KO, 2 Sub), a jego przeciwnikiem będzie Patryk Duński (10-5-1, 6 KO, 2 Sub). Znany ze swoich świetnych zapasów "Harry" nie zaznał smaku porażki od 2017 roku. Pretendent zaś wygrał przed czasem pięć ostatnich pojedynków. To zwiastuje znakomite starcie.

Po raz kolejny w Ostródzie wystąpi Adrian Zieliński (22-12, 7 KO, 6 Sub). Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w FEN skrzyżuje rękawice z Maksimem Grabovichem (11-6, 2 KO, 1 Sub). Łącznie na kibiców czeka 10 walk. Kartę wstępną otworzą starcia na zasadach semi pro zarówno w K-1, jak i w MMA. Kolejne pojedynki będą już zawodowe i odbędą się w mieszanej formule.

Transmisja gali FEN 47 w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go. Początek od 18:30 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 transmisja w Super Polsacie. Całą galę można również obejrzeć na Polsat Box Go.

Karta główna:

65.8 kg: Kacper Formela (15-4, 7 KO, 3 Sub) - Nurzhan Akishev (15-4, 3 KO, 10 Sub) - o pas mistrzowski

70.3 kg: Łukasz Charzewski (11-1-1NC, 2 KO, 2 Sub) - Patryk Duński (10-5-1, 6 KO, 2 Sub) - o pas mistrzowski

77.1 kg: Adrian Zieliński (22-12, 7 KO, 6 Sub)- Maksim Grabovich (11-6, 2 KO, 1 Sub)

83.9 kg: Dariusz Hrechorowicz (1-0, 1 KO) - Tomasz Ostrowski (1-1, 1 Sub)

65.8 kg: Michał Borowski (0-0) - Patryk Semeniuk (1-0)

Karta wstępna

61.2 kg: Damian Biłbak (0-0) - Eryk Bałasz (0-0)

52.2 kg Semi-Pro: Paulina Ilnicka - Zofia Rybicka

83.9 kg Semi-Pro: Mateusz Rębasz - Kacper Olszewski

77 kg K-1 Semi-Pro: Krzysztof Kruzel - Bartosz Powirski

77 kg K-1 Semi-Pro: Patryk Mielniczuk - Damian Ciechanowski