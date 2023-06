Grupa Bahrain Victorious wycofała się z wyścigu po tragicznej śmierci kolarza

Kolarze uczestniczący w szwajcarskim wyścigu nie ścigali się w piątek na szóstym etapie. Zamiast tego przejechali w ciszy tylko ostatnie kilometry planowanej trasy, oddając hołd zmarłemu kilka godzin wcześniej koledze z peletonu Gino Mäderowi.

ZOBACZ TAKŻE: Wypadek na trasie wyścigu zakończył się tragedią. Nie żyje kolarz

Mader zmarł w wyniku poważnych obrażeń, jakich doznał na czwartkowym etapie, gdy wypadł z trasy. Do tragicznego zdarzenia doszło podczas zjazdu z przełęczy Albula, przy dużej prędkości. Na tym odcinku zawodnicy rozpędzali się do ponad 100 km/h. Szwajcar wypadł z drogi. Znaleziono go w wąwozie, był reanimowany i przetransportowany śmigłowcem do szpitala, ale lekarzom nie udało się uratować życia 26-latka.

„Pomimo najlepszych wysiłków fenomenalnego personelu kliniki w Chur, Gino nie był w stanie pokonać tego swojego ostatniego i największego wyzwania” – poinformowała drużyna.

Ośmioetapowy wyścig najwyższej kategorii World Tour zakończy się w niedzielę w Abtwil. Najwyżej klasyfikowany kolarz grupy Bahrain Victorious Hiszpan Pello Bilbao zajmował piąte miejsce. Tracił do lidera Duńczyka Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) 57 sekund. W zespole z Bahrajnu rywalizował również Filip Maciejuk, który notował ponadgodzinną stratę i zajmował 118. pozycję.

fdz, PAP