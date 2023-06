Historyczna szansa mistrzyń Polski! Plan transmisji meczów Ligi Mistrzów w beach soccerze

Położone nad Oceanem Atlantyckim kilkunastotysięczne Nazare z racji ogromnych fal jest od lat prawdziwym rajem dla surferów. Od pewnego czasu ten turystyczny kurort stał się również stolicą europejskiej piłki nożnej plażowej, zarówno w wydaniu klubowym, jak i reprezentacyjnym. W tym roku rozgrywana jest jedenasta edycja beachsoccerowej Ligi Mistrzów, od siedmiu lat gospodarzem tego turnieju jest właśnie Nazare. W obecnej edycji Euro Winners Cup w rywalizacji kobiet i mężczyzn naszym jedynym przedstawicielem są mistrzynie Polski - FC 10 Ladies Zgierz.

Debiut na piątkę...

Dla podopiecznych Bogusława Saganowskiego jest to drugi start w tych rozgrywkach. Przed rokiem - jako brązowe medalistki mistrzostw Polski - w swoim premierowym występie uplasowały się na piątym miejscu. - Z przekroju całego turnieju wynik osiągnięty przez moje zawodniczki oceniam bardzo dobrze. W osiem dni rozegraliśmy siedem meczów z wymagającymi rywalami, więc mieliśmy dobre przygotowanie i to powinno zaprocentować w dalszej części sezonu. Na pewno pozostał niedosyt po tym pechowo przegranym ćwierćfinale z hiszpańskim Higicontrolem Melilla 4:5, ale cały turniej w naszym wykonaniu oceniam bardzo pozytywnie - wspominał debiut swoich podopiecznych szkoleniowiec FC 10 Ladies Zgierz.



W poprzednim sezonie zespół ze Zgierza wywalczył pierwszy w historii klubu złoty medal mistrzostw Polski, w decydującym meczu pokonując Spartę Daleszyce. O ile ich debiut w Lidze Mistrzyń można było ocenić na piątkę (i to dosłownie), to przed tegoroczną edycją Euro Winners Cup zawodniczki FC 10 Ladies Zgierz deklarowały historyczny awans do najlepszej czwórki, bo we wcześniejszych siedmiu rozgrywkach ta sztuka nie udała się żadnej naszej żeńskiej drużynie.



Mistrzynie Polski zmagania grupowe w Nazare przeszły jak burza. Na inaugurację pokonały 1:0 hiszpański zespół Pozoalbaense po golu strzelonym przez Katarzynę Gozdek. Później gładko wygrały z portugalską drużyną Estoril Praia 9:1 oraz BS Zeeland z Holandii 10:3 i z kompletem punktów awansowały do fazy pucharowej.

Mistrzynie Polski celują w finał!

W meczu 1/8 finału podopieczne Bogusława Saganowskiego wysoko pokonały Sand Games Figueira z Portugalii 7:1, a w ćwierćfinale ich rywalkami ponownie były zawodniczki hiszpańskiego Pozoalbaense. W walce o historyczny awans do najlepszej czwórki ponownie górą były mistrzynie Polski, które wygrały to spotkanie 3:1. Bramki dla naszej drużyny zdobyły Kornelia Okoniewska i Wiktoria Kaczmarek, a kropkę nad "i" postawiła Kamila Komisarczyk. - Byłyśmy bez wątpienia bardzo zgraną drużyną, konsekwentną w obronie, walczącą o każdą piłkę. Ten wysiłek się opłacił, ponieważ wyszłyśmy z tego meczu zwycięsko i uważam, że pokazałyśmy beach soccer na naprawdę fajnym poziomie. Jesteśmy w najlepszej czwórce w Europie, dokonałyśmy historycznego sukcesu, ale oczywiście nasz apetyt jest dalej niezaspokojony. Celujemy w finał, a ja dodatkowo cieszę się, że dokładam do każdego zwycięstwa swoją małą cegiełkę w postaci bramek - zapewnia Komisarczyk, która sześć lat temu grając w barwach hiszpańskiego zespołu Higicontrol Melilla, zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach beach soccerowej Ligi Mistrzyń, a dwa lata później jako zswodniczka włskiego Lokrians uplasowała się na czwartym miejscu.



W sobotnim półfinale mistrzynie Polski zmierzą się z broniacą tytułu drużyną Bonaire Terrassa. Rywalki FC 10 Ladies Zgierz przed rokiem w finale Ligi Mistrzyń pokonały inny hiszpański zespół San Javier 5:3. Hiszpanki w obecnej edycji Euro Winners Cup wygrały wszystkie trzy spotkania grupowe, choć portugalski zespół AD Pasteis pokonały dopiero po dogrywce dzięki trafieniu Manau. W fazie pucharowej obrończynie tytułu odniosły dwa pewne zwycięstwa. Najpierw 8:1 pokonały niemiecki Lieberampool, a w ćwierćfinale wygrały 7:1 z innym hiszpańskim zespołem - CFP Caceres.



- Nie będziemy faworytem w tej konfrontacji, ale to nie znaczy, że nie chcemy wygrać tego meczu. Zdaję sobie sprawę, że nasz przeciwnik to absolutny top, jeśli chodzi o klubowy beach soccer, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Mają w kadrze wiele reprezentantek Hiszpanii oraz Anglii i to są wiodące zawodniczki w tych ekipach. Dwa lata temu były trzecie w Lidze Mistrzów, a w zeszłym sezonie były poza zasięgiem wszystkich i zasłużenie wygrały te rozgrywki - komplementuje swoje rywalki trener FC 10 Ladies Zgierz, Bogusław Saganowski.

Komplet wyników FC 10 Ladies Zgierz w turnieju Euro Winners Cup Nazare 2023:

Faza grupowa:



FC 10 Ladies Zgierz - Pozoalbaense (Hiszpania) 1:0. Gol: Gozdek

FC 10 Ladies Zgierz - Estoril Praia (Portugalia) 9:1. Bramki: Kaczmarek 3, Gozdek 2 oraz Bednarska, Vypasniak, Komisarczyk, Okoniewska

FC 10 Ladies Zgierz - BS Zeeland (Holandia) 10:3. Bramki: Okoniewska 2, Bednarska 2, Grodzicka 2 oraz Vypasniak, Gozdek, Kaczmarek, Komisarczyk



Faza pucharowa:



1/8 finału:

FC 10 Ladies Zgierz - Sand Games Figueira (Portugalia) 7:1. Bramki: Komisarczyk 2, Bednarska 2 oraz Grodzicka, Suskiewicz, Vyapsniak



1/4 finału:

FC 10 Ladies Zgierz - Pozoalbaense (Hiszpania) 3:1. Bramki: Okoniewska, Kaczmarek, Komisarczyk.



Dotychczasowi zwycięzcy Euro Winners Cup i miejsca polskich klubów (kobiety):



2016: 1. Grasshoppers (Szwajcaria); UKS Sparta Daleszyce (11. miejsce)

2017: 1. Havana Shots Aargau (Szwajcaria); KU AZS UAM Poznań (8. miejsce)

2018: 1. WFC Zvezda (Rosja); Lady Grembach Łódź (5. miejsce); KU AZS UAM Poznań (16. miejsce)

2019: 1. AIS Playas de San Javier (Hiszpania); Lady Grembach Łódź (7. miejsce); Red Devils Lady Chojnice (19. miejsce)

2020: 1. Mriya 2006 (Ukraina); polskie kluby nie startowały (COVID-19)

2021: 1. Madrid (Hiszpania); Red Devils Chojnice (13. miejsce)

2022: 1. Bonaire Terrassa (Hiszpania); FC 10 Ladies Zgierz (5. miejsce)