W pierwszym turnieju indywidualnych mistrzostw Europy w Częstochowie sukces odnieśli duńscy żużlowcy reprezentujący na co dzień barwy Włókniarza Częstochowa. Zwyciężył Leon Madsen przed Mikkelem Michelsenem. Kolejne miejsca zajęli Szymon Woźniak i Kacper Woryna.

Duńczycy awans do finału wywalczyli już w rundzie zasadniczej, w której zdobyli po 13 pkt, natomiast Polakom do wejścia do finału potrzebny był jeszcze wyścig barażowy, w którym pierwszy był Woźniak a drugi Woryna, zaś w pokonanym polu pozostali Francuz Dimitri Berge i trzeci z Duńczyków Niels Kristian Iversen.

Najlepszy czas uzyskał Leon Madsen - 64,06 s w 19. wyścigu. Widzów ok. 7 tys. Sędzia: Aleksander Latosiński (Polska).

Drugi z czterech finałowych turniejów odbędzie się w niemieckim Guestrow 5 sierpnia.

Wyniki:

1. Leon Madsen (Dania) 13+3

2. Mikkel Michelsen (Dania) 13+2

3. Szymon Woźniak (Polska) 11+1

4. Kacper Woryna (Polska) 11+0

5. Dimitri Berge (Francja) 10

6. Niels Kristian Iversen (Dania) 9

7. Maksym Drabik (Polska) 9

8. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 8

9. Patryk Dudek (Polska) 8

10. Jan Kvech (Czechy) 7

11. Kai Huckenbeck (Niemcy) 6

12. Adam Ellis (W. Brytania) 5

13. Timo Lahti (Finlandia) 5

14. Vaclav Milik (Czechy) 3

15. Antonio Lindbeack (Szwecja) 2

16. Kacper Halkiewicz (Polska) 0

MC, PAP