Liga Narodów: Polska - Chiny. Relacja i wynik na żywo

Podopieczne Stefano Lavariniego kapitalnie rozpoczęły zmagania w tegorocznej Lidze Narodów, czego dowodem komplet sześciu zwycięstw. Pierwsza porażka nastąpiła w piątek w konfrontacji z Holenderkami, które wygrały 3:0.

Teraz przed Polkami szansa szybkiej rehabilitacji. Łatwo jednak nie będzie, ponieważ w sobotnie wczesne popołudnie nasze zawodniczki zmierzą się z Chinkami, które dotychczas odniosły sześć zwycięstw w sześciu meczach. Azjatki wespół z Amerykankami są jedynymi, które nie zaznały goryczy porażki.

Chinki to bardzo niewygodny rywal dla naszej reprezentacji, która na zwycięstwo z tym zespołem czeka od maja 2018 roku. Pięć kolejnych rywalizacji to komplet porażek. W ubiegłorocznej edycji Ligi Narodów polskie siatkarki przegrały 0:3, a w pierwszym secie uległy do... ośmiu. Czy uda się przerwać złą passę?

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Chiny od godz. 14:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport