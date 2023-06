W meczu grupy J eliminacji mistrzostw Europy 2024 Portugalia pokonała Bośnię i Hercegowinę 3:0. W trakcie spotkania doszło to nietypowej sytuacji z udziałem Cristiano Ronaldo.

Podczas meczu reprezentacji Portugalii z Bośnią i Hercegowiną w Lizbonie doszło do niecodziennej sytuacji. Na boisko wbiegł kibic, który najpierw pokłonił się Cristiano Ronaldo, a następnie podniósł go do góry. Dopiero po chwili zareagowała ochrona, która usunęła intruza z murawy.

Portugalia wygrała z Bośnią i Hercegowiną 3:0. Bramki zdobyli Bernardo Silva oraz Bruno Fernandes (dwie). Piłkarze trenera Roberto Martineza pewnie wygrali wszystkie trzy dotychczasowe mecze i prowadzą w tabeli grupy J. Ronaldo w sobotnim spotkaniu po raz 199. zagrał w reprezentacji Portugalii.

