Marvin Vettori (19-6-1, 2 KO, 9 Sub) i Jared Cannonier (16-6, 10 KO, 2 Sub) zmierzą się w walce wieczoru gali UFC Vegas 75. Będzie to starcie dwóch byłych pretendentów do tytułu mistrza wagi średniej. Obaj chcą ponownie włączyć się do rozgrywki o pas. Transmisja gali UFC: Vettori - Cannonier w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.