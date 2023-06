Reprezentant Polski w piłce nożnej wziął ślub! (ZDJĘCIA)

Polski napastnik za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że wziął ślub. Wybranką reprezentanta Polski jest Karolina Lisowska, z którą jest w związku już od około dziesięciu lat.

Według informacji podanych przez "Przegląd Sportowy" wesele odbyło się w hotelu nad Jeziorem Rożnowskim.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Aris Limassol FC 🏆 (@arislimassolfc)

Stępiński swój pierwszy mecz w seniorskiej reprezentacji Polski rozegrał w lutym 2013 roku w towarzyskim meczu z Rumunią. Mimo to ekipa z Rumunii przeprowadziła w tym spotkaniu więcej zmian, niż jest to dopuszczone w przepisach. Przez to starcie zostało uznane za nieoficjalne. W sumie Stępiński cztery razy zakładał koszulkę z orłem na piersi. Swój ostatni mecz w seniorskiej kadrze zagrał w listopadzie 2017 roku. Polacy przegrali wtedy towarzyskie spotkanie z Meksykiem.

28-latek jest obecnie zawodnikiem Aris Limassol, do którego dołączył w sierpniu 2022 z Hellasu Verona. W niedawno zakończonym sezonie wystąpił w sumie w 29 spotkaniach ligowych, w których strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty. Między innymi dzięki jego grze Aris sięgnął po mistrzostwo kraju.

Karolina Lisowska - żona Mariusza Stępińskiego Zobacz galerię

AA, Polsat Sport