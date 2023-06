Gwiazda Tauron 1. Ligi zadebiutuje w PlusLidze. "Zasłużył na tę szansę"

"Kiedy większość puka do drzwi PlusLigi, on je wyważa – nie tylko ambicją i pracowitością, ale także niedającymi się podważyć liczbami, opisującymi jego popisy w Tauron 1. Lidze. To one uczyniły go jednym z najlepszych siatkarzy rozgrywek" – napisał lubelski klub w komunikacie.





Maciej Krysiak reprezentując barwy BKS Visła Proline Bydgoszcz aż dziesięciokrotnie był wybierany najlepszym zawodnikiem (MVP) meczu zaplecza PlusLigi. W rankingach Tauron 1. Ligi w minionym sezonie był najlepszym zagrywającym i znalazł się w czołówkach zestawień najlepiej punktujących i atakujących. Wcześniej reprezentował kluby Olimpia Sulęcin i Krispol Września. Krysiak został także powołany do reprezentacji Polski na Uniwersjadę.





– Dołącza do nas siatkarz, który zapewni nam odpowiednią jakość na treningach. Głęboko wierzymy, że sprosta także wszystkim zadaniom, które zostaną mu powierzone w trakcie meczów. Maciej zasłużył na szansę debiutu w PlusLidze. Cieszymy się, że to my będziemy mieli okazję przedstawić go Siatkarskiej Elicie. Dołożymy wszelkich starań, by stworzyć mu odpowiednie warunki do rozwoju, będąc przekonanymi, że odpłaci nam za to rosnącą jakością – powiedział prezes LUK Lublin Krzysztof Skubiszewski.

RM, Polsat Sport, lkpslublin.pl