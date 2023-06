Iga Świątek: Moje oczekiwania przed Wimbledonem są mniejsze

10 czerwca Świątek w trzech setach pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą w finale French Open i trzeci raz w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu. Teraz rozpoczyna przygotowania do Wimbledonu, który rozpocznie się 3 lipca, ale nie ukrywa, że gra na kortach trawiastych nie jest jej najsilniejszą stroną.

- W ostatnich dniach wróciłam do treningów, ale na korty trawiaste wejdę dopiero we wtorek. Moje oczekiwania przed Wimbledonem są trochę mniejsze. Daję sobie czas, żeby nauczyć się grać na tej nawierzchni. Zawsze wiedziałam, jak mam grać na mączce. Z trawą jest trochę inaczej. Te turnieje są bardziej wymagające - przyznała najlepsza polska tenisistka na konferencji prasowej zorganizowanej przez jej sponsora.

- Mam dobre wspomnienia z juniorskiego Wimbledonu. Na pewno chciałabym poprawić swoje wyniki w seniorskim turnieju i z roku na rok grać coraz lepiej. Myślę, że progres przyjdzie z doświadczeniem, wiekiem i pomocą trenera Tomasza Wiktorowskiego, który przez długi czas pracował z Agnieszką Radwańską i na pewno wie, jak powinno się grać na trawie - podkreśliła.

Świątek zwróciła uwagę na różnice, które występują w grze na mączce i na kortach trawiastych.

- Trzeba przyzwyczaić się do tego, że piłka niżej się odbija i zachowuje się inaczej niż na mączce. Dużą różnicę stanowi bieganie trawie. Na kortach twardych i na mączce często poruszam się ślizgami. Trzy tygodnie to czasami za mało, żeby uwzględnić te różnice w grze na najwyższym poziomie. Jednak wciąż się rozwijam i z roku na rok powinno to przychodzić coraz łatwiej - oceniła.

Wiktorowski przyznał, że czas do przepracowania na kortach trawiastych jest krótki.

- Myślę jednak, że prędzej czy później Iga zaskoczy na trawie. Trzeba się ograć na tej nawierzchni. Po świetnych występach i wygraniu Rolanda Garrosa musimy dbać o zdrowie Igi i regenerację. Trzeba było przygotować się do tego treningu, który jest przed nami - dodał.

Świątek zdradziła również, że - podobnie jak Rafael Nadal - chciałaby w przyszłości otworzyć akademię, w której szkoliliby się młodzi adepci tenisa.

RI, PAP