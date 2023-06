Jerzy Janowicz wystąpi na Igrzyskach Europejskich. Nie będzie grał w tenisa!

Popularny w sportowym świecie "Jerzyk" jest zagorzałym fanem tej dyscypliny, w której wykorzystuje tenisowe umiejętności.

- Jerzy Janowicz uzyskał uznanie nie tylko polskich szkoleniowców. Mają na niego oko hiszpańscy trenerzy, którzy chcą go zaprosić do rozgrywek World Padel Tour - powiedział PAP prezes Polskiej Federacji Padla Marcin Potrzebowski.

- Jest wysoki, znakomicie potrafić przyśpieszyć grę - dodał szef padlowej centrali.

Padel jest jedną z 29 dyscyplin sportu znajdujących się w programie rozpoczynających się 21 czerwca pod Wawelem Igrzysk Europejskich. To jego debiut w tej największej imprezie sportowej na Starym Kontynencie w tym roku.

W październiku 2022 roku padel znalazł się w programie XII Igrzysk Ameryki Południowej w paragwajskim Asuncion.

O medale specjaliści padla będą rywalizować w Krakowie w parach kobiet i mężczyzn oraz w mikstach, w sumie 128 osób, równo po 64 kobiety i 64 mężczyzn. O prawie do startu decydował ranking międzynarodowy.

Gospodarze imprezy mieli prawo zgłosić po cztery zawodniczki i tyle samo zawodników.

Obok Janowicza zaprezentują się: Aleksandra Rosolska, Zofia Piórkowska, Roksana Łukasiak, Barbara Maciocha, Mateusz Lipiński, Maciej Naduk i Marcin Maszczyk.

Eliminacje rozegrane zostaną w ciągu trzech dni w Krakowskim Ośrodku Sportowym im. Szarych Szeregów (Aleja Powstania Warszawskiego 6) i rozpoczną się 21 czerwca. Sobotnie półfinały oraz finały następnego dnia widzowie będą mogli oglądać na Rynku Głównym, od strony Wieży Ratuszowe z przygotowanej trybuny, na której miejsce znajdzie 700 osób. Wstęp na konkurencje padla jest bezpłatny.

Urodzony 13 listopada 1990 roku w Łodzi Jerzy Janowicz to pierwszy polski półfinalista turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej. Miało to miejsce na wimbledońskiej trawie w 2013 roku. Grał w juniorskich finałach US Open w 2007 roku oraz French Open rok później. Walnie przyczynił się do zdobycia przez Polskę w 2015 roku Pucharu Hopmana.

psz, PAP