Kajetanowicz i Szczepaniak już w Afryce, czas na legendarny Rajd Safari!

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, czyli zeszłoroczni zwycięzcy Rajdu Safari, są już po pierwszych testach na najbardziej wymagających, kenijskich odcinkach specjalnych. Polacy po raz drugi wezmą udział w zmaganiach na afrykańskich bezdrożach, owianej legendą rundy Rajdowych Mistrzostw Świata, rozgrywanej od ponad 70 lat. O zmierzeniu się z tym rajdem marzy niemal każdy. To udało się przed rokiem Kajetanowiczowi, który nie ukrywał, że po powrocie do Kenii wróciło wiele miłych wspomnień.

– Jesteśmy już w Kenii, właśnie zakończyliśmy testy przed Rajdem Safari, kolejną rundą mistrzostw świata. Rajd teoretycznie już znamy, ponieważ większość odcinków specjalnych przebiega po tych samych trasach, co rok temu. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to najbardziej nieprzewidywalna impreza w całym kalendarzu WRC, dlatego spodziewamy się… niespodziewanego. Tutejsze trasy mocno się zmieniają, jest tu bardzo dużo fesh feshu, drobnego piachu, a w zasadzie pyłu, który powoduje, że nie widać głębokich dziur. Wyzwaniem będzie w ogóle przejechanie tej trasy i pojawienie się na mecie. Cieszę się, że tutaj jestem. Cały zespół ORLEN Rally Team jest dobrze przygotowany. Wiemy, że może wydarzyć się wiele rzeczy, również takich, na które nie mamy wpływu, więc staramy się jak najwięcej elementów przewidzieć. Nie ma idealnego rajdu, ale postaramy się do niego zbliżyć i pojechać dobrze, mądrze, czysto – mówi Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

Przed startem zeszłorocznej rundy Kajetan spotkał się z legendą motorsportu, wielokrotnym uczestnikiem Rajdu Safari – Sobiesławem Zasadą, któremu obiecał, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby ukończyć te zawody. Dokonał tego i to w fenomenalnym stylu, meldując się na mecie jako pierwsza z załóg WRC2. Po jej przekroczeniu zwrócił się do najstarszego zawodnika w historii Rajdu Safari, mówiąc pamiętne zdanie: "Panie Sobiesławie, dotrzymałem słowa, zadanie wykonane!". Również w tym roku Kajetanowicz przed wylotem do Kenii miał okazję spotkać się z Zasadą, któremu podziękował za mentalne wsparcie i życzenia powodzenia, a także obiecał, że ponownie postara się dostarczyć polskim fanom powodów do radości.

Zmagania na afrykańskich oesach rozpoczną się w czwartek 21 czerwca o godzinie 13:05 czasu polskiego, od niespełna 5-kilometrowego odcinka Super Special Kasarani. Rajd liczy łącznie blisko 356 kilometrów, które podzielone zostały na dziewiętnaście odcinków specjalnych.

