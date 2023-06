Kapitan opuścił tonący okręt! Były reprezentant Polski zagra w II lidze

"Rozbiórka" Wisły Płock trwa w najlepsze. Po tym, jak klub dość niespodziewanie pożegnał się z PKO BP Ekstraklasą, pewne stało się, że z drużyny odejdzie kilku kluczowych graczy. Z drużyną prowadzoną przez Marka Saganowskiego pożegnali się już Dominik Furman, Rafał Wolski, Piotr Tomasik, Tomasz Walczak czy Damian Węglarz. To jednak nie koniec, bo drużynę z Płocka opuścił jej kapitan.

Mowa o Jakubie Rzeźniczaku, który do klubu trafił w 2019 roku. W trakcie czterech sezonów obrońca zagrał w 92 meczach, w których zdobył dla "Nafciarzy" trzy bramki. O ile większość byłych piłkarzy Wisły Płock znajdzie miejsce w klubach z Ekstraklasy, o tyle Rzeźniczak dokonał dość nietypowego wyboru.

Były reprezentant Polski zdecydował się dołączyć do trzecioligowej Kotwicy Kołobrzeg. Drużyna z zachodniopomorskiego w poprzednim sezonie była blisko awansu do Fortuna 1 Ligi. Długo zajmowała pozycję lidera, ale straciła prowadzenie i o promocję musiała walczyć w barażach. W nich uległa Motorowi Lublin. Tym, co miało skłonić Rzeźniczaka do przeprowadzki, jest fakt, że trenerem zespołu z Kołobrzegu jest Maciej Bartoszek, z którym obrońca współpracował w Wiśle Płock.

Karol Płatek, Polsat Sport