Kolejne drużyny awansowały do ćwierćfinału mistrzostw Europy koszykarek

Czechy pokonały po wyrównanym meczu Grecję 79:76, a Czarnogóra była zdecydowanie lepsza od Włoch 63:49 w meczach w Tel Awiwie, których stawką był awans do ćwierćfinałów mistrzostw Europy koszykarek.

W ćwierćfinałach na Czeszki czekają już Węgierki, a zawodniczki z Czarnogóry będą rywalizować z wicemistrzyniami Starego Kontynentu - Francuzkami, które bez porażki zakończyły występy w fazie grupowej.

Liderkami Czarnogóry prowadzonej przez duet Jelena Skerovic (trzykrotna MP 2006-2008 jako zawodniczka, ostatnio trenerka Arki Gdynia) - Arkadiusz Rusin (szkoleniowiec 1KS Ślęzy Wrocław), były w spotkaniu z Włoszkami doświadczona, 33-letnia Milica Jovanovic - 17 pkt i 8 zbiórek oraz Natasha Mack, mistrzyni Polski z UMCS AZS Lublin. Naturalizowana Amerykanka po raz kolejny zapisała w statystykach double-double - tym razem 13 pkt i 15 zbiórek.

Czeszki do sukcesu poprowadziła 26-letnia rozgrywająca Petra Holesinska, która miała 19 pkt, 8 asysty i 3 zbiórki.

We wtorek w Lublanie o awans do 1/4 finału zagrają obrończynie tytułu Serbki z Brytyjkami oraz Niemki ze Słowaczkami, które sprawiły największą sensację Eurobasketu, eliminując z play off zespół z Turcji.

Zwycięzcy grup - Hiszpania, Belgia, Francja i Węgry - awansowali bezpośrednio do ćwierćfinałów, a drużyny z miejsc 2-3 walczą o prawo występu w czołowej ósemce według klucza: A2-B3, B2-A3, C2-D3, C3-D2.

Zespoły z Izraela przylecą do Lublany na decydującą fazę rywalizacji o miejsca 1-8. Środa, 21 czerwca, będzie dniem przerwy dla wszystkich najlepszych drużyn Eurobasketu.

Spotkania 1/4 finału zaplanowano na 22 czerwca w Lublanie. Półfinały odbędą się 24 czerwca, a spotkania o medale: złoty i brązowy w niedzielę 25 czerwca. Pięć czołowych zespołów wywalczy prawo uczestnictwa w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk 2024.

psz, PAP