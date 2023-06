Reprezentacja Polski Teqball na Igrzyska Europejskie 2023 - z nadziejami na medale!

Efektowną grę podczas Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, kibice będą mogli śledzić w nietypowej scenerii, wśród historycznych obiektów na Rynku Głównym w Krakowie. Rozgrywki rozpoczną się 28 czerwca i zakończą 1 lipca - w pięciu kategoriach rywalizować będzie blisko 70 zawodników. Warto zatem poznać ten nietuzinkowy sport i trzymać kciuki za reprezentantów Polski!

Teqball - charakterystyka dyscypliny

Teqball dla wielu osób to wciąż zagadka, zatem przy okazji Igrzysk Europejskich organizowanych w naszym kraju warto przypomnieć charakterystykę tego sportu. Podstawą gry w Teqball jest specjalnie wyprofilowany stół, na którym toczy się rozgrywka. Jest to pewnego rodzaju połączenie piłki nożnej i tenisa stołowego, a specyfika polega na odbijaniu piłki pomiędzy zawodnikami. W Teqball mogą grać zarówno mężczyźni, jak i kobiety, niezależnie od wieku. Rozgrywki Teqball odbywają się zarówno w formule singlowej, deblowej oraz debla mieszanego (mikst).

Gra się do dwóch wygranych setów (do 12 zdobytych punktów). Wbrew pozorom oficjalne zasady są dość wymagające i zmuszają do zawodników do maksymalnej koncentracji podczas rozgrywki:



• Nie dotykając piłki więcej niż trzy razy, należy zwrócić ją na połowę przeciwnika

• Wejście w kontakt fizyczny ze stołem lub jego elementem są sprzeczne z zasadami

• Nie można dwa razy pod rząd odbić piłki tą samą częścią ciała

• Piłka może być zagrana na połowę przeciwnika przy użyciu tej samej części ciała nie więcej niż dwa razy

Sama dyscyplina ma swoje początki w 2014 roku i została wymyślona na Węgrzech. Teqball obecny jest w praktycznie każdym zakątku świata. Sam stół znalazł również swoje zastosowanie w największych klubach oraz organizacjach piłkarskich, jako idealne uzupełnienie treningu, które pomaga zawodnikom rozwijać umiejętności techniczne. Ambasadorami Teqball na świecie są znani i wybitni piłkarze - można wymienić tutaj takie osobistości jak Ronaldinho, Carles Puyol, William Gallas, a także Luis Figo czy Robert Pires.

Silna pozycji Polski w hierarchii europejskiego Teqballa

Polska to niewątpliwie kraj, w którym Teqball rozwija się niezwykle dynamicznie - coraz większa liczba zawodników uprawiających tę dyscyplinę, możliwość organizacji najważniejszych wydarzeń Teqball czy sędziowie, którzy uznawani są za jednych z najlepszych na świecie. To z pewnością może świadczyć o silnej pozycji naszego kraju w globalnej hierarchii Teqball.

Lata ciężkiej pracy wykonanej po stronie FITEQ (Międzynarodowa Federacja Teqball), jak i dzięki aktywnościom realizowanym w Polsce za sprawą Polskiego Związku Teqball zaowocowały włączeniem Teqballa do programu Igrzysk Europejskich 2023. Teqball będzie oficjalną dyscypliną medalową - a zawodnicy będą rywalizować w pięciu kategoriach: singiel mężczyzn i kobiet, debel mężczyzn i kobiet oraz debel mieszany (mikst).

Polska to kraj, w którym w ostatnich latach odbyło się kilka niezwykle ważnych wydarzeń Teqball, które poziomem organizacyjnym mogły dorównywać najważniejszym imprezom sportowym na świecie. Warto tutaj wspomnieć turniej z cyklu Teqball World Series rangi Teqballowej Ligi Mistrzów z udziałem najlepszych zawodników na świecie, którego mecze finałowe odbyły się na Małym Rynku w Krakowie w dniach 14-17 września 2022, czy Mistrzostwa Świata Teqball 2021 zorganizowane w Gliwicach (Arena Gliwice) - samo wydarzenie okazało się dużym sukcesem, a dwa medale trafiły w ręce naszych reprezentantów: brązowy dla Adriana Duszaka (Singiel Mężczyzn) oraz srebrny dla Pauliny Łężak (Singiel Kobiet).

Reprezentacja Polski Teqball na Igrzyska Europejskie

Polski Związek Teqball ogłosił kadrę zawodników, którzy będą reprezentować nasz kraj w rozgrywkach Teqball podczas Igrzysk Europejskich. Podstawę kwalifikacji stanowiła pozycja poszczególnych zawodników w europejskim rankingu - zawodnicy na przestrzeni ostatnich miesięcy zdobywali punkty kwalifikacyjne w specjalnych turniejach organizowanych w całej Europie. Komitety Narodowe Teqball mogły powołać maksymalnie czterech zawodników (dwóch mężczyzn i dwie kobiety) - kolejnym ograniczeniem była możliwość rywalizacji jednego zawodnika lub zawodniczki w maksymalnie dwóch kategoriach.

Reprezentacja Polski Teqball na Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023:

• Alicja Bartnicka (Debel Kobiet i Debel Mieszany)

• Adrian Duszak (Singiel Mężczyzn i Debel Mężczyzn)

• Ewa Kamińska (Singiel Kobiet i Debel Kobiet)

• Marek Pokwap (Debel Mężczyzn i Debel Mieszany)

Polscy kibice mogą upatrywać również realnych szans na jak najwyższe miejsca w turnieju wśród reprezentantów naszego kraju. Aktualnie naszym najbardziej utytułowanym zawodnikiem jest Adrian Duszak - aktualny Wicemistrz Świata w grze singlowej oraz brązowy medalista w deblu mieszanym z 2022 roku. Adrian Duszak zdobywał również medale mistrzostw świata w grze singlowej kolejno w latach: 2018 (brązowy medal), 2019 (srebrny medal) oraz 2020 (brązowy medal).

Brązowy medal Mistrzostw Świata w deblu mieszanym w 2022 roku grając w parze z Adrianem Duszakiem zdobyła Alicja Bartnicka - to z pewnością zawodniczka, na którą warto zwrócić uwagę, mówiąc o szansach medalowych. Kolejne dwa silne punkty naszej reprezentacji to Ewa Kamińska i Marek Pokwap. Ewa Kamińska to multimedalistka Mistrzostw Polski Teqball, która reprezentowała nasz kraj na Mistrzostwach Świata Teqball 2021, gdzie w parze z Patrykiem Kamińskim dotarli do ćwierćfinału debla mieszanego. Z kolei Marek Pokwap to najmłodszy zawodnik w naszej reprezentacji, który pełnoletniość osiągnie w grudniu tego roku. Warto wskazać, że podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Teqball w parze z Alanem Gałeckim dotarli do ćwierćfinału debla mężczyzn.

Sportowe emocje na Rynku Głównym w Krakowie

Turniej Teqball, który zostanie rozegrany podczas Igrzysk Europejskich w randze Mistrzostw Europy, zgromadzi 72 zawodników. Rozgrywki rozpoczną się 28 czerwca i zakończą 1 lipca na Rynku Głównym w Krakowie. Każda osoba wizytująca w tych dniach Kraków, będzie mogła przekonać się, czym jest Teqball. Rywalizację w pięciu widowiskowych kategoriach będzie podziwiać na trybunach blisko 900 kibiców.

Teqball podbija serca każdego sympatyka ciekawych widowisk i potrafi wzbudzić wiele pozytywnych emocji. Warto zatem poznać ten nietuzinkowy sport - obecność najlepszych zawodników Teqball z całej Europy oraz sam format wydarzenia z pewnością zagwarantują każdemu kibicowi niezapomniane przeżycia. Tym bardziej, że z realnymi szansami na medal do turnieju przystąpią reprezentanci Polski.

