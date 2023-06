Reprezentanci Polski złożyli ślubowanie przed Igrzyskami Europejskimi

W poniedziałkowej uroczystości udział wzięli reprezentanci w: boksie, koszykówce 3x3, piłce ręcznej plażowej, kajakarstwie, kolarstwie BMX, padlu i wspinaczce sportowej. Druga grupa sportowców ślubowanie złoży 24 czerwca, a pozostałe ślubowania będą odbywały się w wioskach zawodniczych poszczególnych sportów.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Polski Teqball na Igrzyska Europejskie 2023 - z nadziejami na medale!

Prezes PKOl podkreślił, że po raz pierwszy od kiedy pełni tę funkcje ma mozliwości wręczania nominacji i odebrania ślubowania.

- Do tej pory na igrzyskach europejskich Polska zdobyła 34 medale – 20 w Baku i 14 w Mińsku. Życzę wam z całego serca, abyście w zdrowiu otworzyli "worek z medalami", poprawili te liczby i wywalczyli kwalifikacje na igrzyska olimpijskie w Paryżu, w tych konkurencjach, w których jest to możliwe i dobrze wspominali te igrzyska europejskie. Trzeba pamiętać, że w 1924 roku Polska po raz pierwszy wzięła udział w igrzyskach olimpijskich. Mam nadzieję, że za rok będziemy się mogli znowu spotkać na ślubowaniu przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Trzymam za was kciuki. Dajcie z siebie wszystko – powiedział prezes Piesiewicz, któremu przy wręczaniu nominacji towarzyszył Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakarskiego.

Po odebraniu nominacji odśpiewano "Mazurka Dąbrowskiego", a potem w imieniu sportowców tekst ślubowania odczytała Iwona Niedźwiedź, była znakomita piłkarka ręczna, która po zakończeniu kariery w wersji halowej kontynuuje ją w wersji plażowej. Przedstawicieli sztabów szkoleniowych reprezentował Władysław Średniawa, trener padla.

Trzecia edycja Igrzysk Europejskich odbędzie się między 21 czerwca a 2 lipca 2023 roku. Rywalizacja toczyć się będzie w 29 dyscyplinach, a w dużej części z nich sportowcy walczyć mają o kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r.

W Krakowie i innych miastach południowej Polski ma wystartować ponad 7 tys. zawodników. Stolica Małopolski będzie głównym ośrodkiem igrzysk, jednak zawody rozgrywane będą również w: Bielsku-Białej, Chorzowie, Krynicy-Zdroju, Kryspinowie, Krzeszowicach, Myślenicach, Nowym Targu, Oświęcimiu, Rzeszowie, Tarnowie, Wrocławiu i Zakopanem.

psz, PAP