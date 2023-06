Siatkarz Jastrzębskiego Węgla zagrał w turnieju plażówki! Zobacz, jak mu poszło (WIDEO)

W miniony weekend rozegrano turniej Orlen Beach Volley Tour PKO w Stalowej Woli. Impreza zakończyła się zwycięstwem litewskiej dwójki Patrikas Stankevičius/ Audrius Knašas. Wśród pań wygrały Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio. W turnieju wystartował również Jan Hadrava. Atakujący Jastrzębskiego Węgla w parze z Donovanem Dzavoronokiem doszedł aż do finału.

W Stalowej Woli na boiskach stworzonych przy Podkarpackim Centrum Piłki Nożnej w niedzielę nie brakowało emocji, nie tylko tych sportowych. Tuż po zakończeniu finału w Stalowej Woli zerwała się burza, co sprawiło, że dekoracja medalistów była wyjątkowa i z pewnością niezapomniana, a odbyła się pod zadaszeniem.

– Takiego zakończenia nie było jeszcze nigdy i pewnie już nie będzie. Będziemy to pamiętać i miło wspominać – podkreślali zgodnie wszyscy: uczestnicy, organizatorzy, zaproszeni goście, a także kibice, którzy zdecydowali się pozostać do samego końca.

Niedziela rozpoczęła się meczami ćwierćfinałowymi rozgrywanymi z prawej strony turniejowej drabinki. W rozgrywkach siatkarek sukcesem zakończyły je duety Kielak/Kruczek i Kaczmarek/Gierczyńska, a oba mecze, choć dwusetowe, były bardzo wymagające. Dużo bardziej zacięte były jednak ćwierćfinały siatkarzy. Oba zakończyły się tie-breakami, po których do półfinałów awansowały teamy: Brożyniak/Janiak i Lech/Jaroszczak.

W półfinałach siatkarek nie było mocnych na pary Ciężkowska/Łunio i Kaczmarek/Gierczyńska. Co należy podkreślić, to fakt, że ta druga dwójka turniej w Stalowej Woli rozpoczynała od eliminacji, więc miała za sobą naprawdę dużo grania. Te pierwsze siatkarki o finał walczyły ze swoimi kadrowymi koleżankami z SMS, a oba półfinały zakończyły się w dwóch setach. U panów rywalizacja była bardziej zacięta, zwłaszcza półfinał polsko-litewski. Duet Brożyniak/Janiak mocno postawił się przeciwnikom, ale doświadczeni w grze na światowych boiskach Stankevičius/Knašas wykorzystali swoje ogranie w ważnych momentach.

Walka o medale była fantastyczna. Żaden z rozegranych meczów nie zawiódł, a kibice wypełniający trybuny do ostatniego miejsca mogli oglądać siatkówkę plażową na najwyższym poziomie. Rewelacyjne obrony, świetne ataki prezentowały zarówno siatkarki, jak i siatkarze. Tak wyrównanego i znakomitego poziomu gry w krajowym turnieju dawno nie oglądano.

Po ponad godzinnej rywalizacji i długim tie-breaku brązowe medale wywalczyły Justyna Tylutki i Martyna Kłoda. Dla nich jest już kolejny medal w tym sezonie. W meczu o brąz siatkarzy rewelacyjne widowisko stworzyły pary Lech/Jaroszczak i Brożyniak/Janiak. Triumfowali ci pierwsi, a decydująca okazała się końcówka pierwszej odsłony.

W finale siatkarek rozegrano kolejne bardzo ciekawe i wyrównane starcie. W ważnych momentach bardziej precyzyjne okazały się Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio, wygrywając całe zawody. To drugie złoto młodej pary. Wcześniej Ciężkowska i Łunio wygrały Plażę Open w Mysłowicach.

W finale siatkarzy spotkały się dwie naprawdę dobre pary, a górę wzięło plażowe ogranie litewskiego duetu Patrikas Stankevičius/Audrius Knašas. Pokonali oni duet zawodników znanych z siatkówki halowej.

Czeski atakujący Jan Hadrava to mistrz Polski i finalista Ligi Mistrzów 2023 w barwach Jastrzębskiego Węgla. Jego rodak – przyjmujący Donovan Dzavoronok, to zawodnik od lat grający w lidze włoskiej. Poprzedni sezon spędził w Itas Trentino, w następnym wystąpi w WithU Werona. Znani siatkarze musieli jednak uznać wyższość bardzie doświadczonych na piasku przeciwników i przegrali 0:2 (15:21, 16:21). Mimo że finał był międzynarodowy, to miał polski akcent. Litewską dwójkę prowadzi bowiem polski trener, Robert Żuchowski.

Był to historyczny, pierwszy taki turniej w Stalowej Woli. Sukces organizacyjny jak przyniósł, być może sprawi, że siatkówka plażowa zawita do tego podkarpackiego miasta na dłużej.

Wyniki decydujących meczów ORLEN Beach Volley Tour PKO Stalowa Wola:

kobiety:

Kielak Julia /Kruczek Maja - Tylutki Justyna/Kłoda Martyna 1:2 (12:21, 21:16, 17:19) /o 3. miejsce

Ciężkowska Małgorzata/ Łunio Urszula - Kaczmarek Aneta /Gierczyńska Julia 2:0 (21:18, 21:18) /finał

mężczyzni:

Lech Jarosław/ Jaroszczak Tomasz - Brożyniak Jędrzej/ Janiak Piotr 2:0 (24:22, 21:17) /o 3. miejsce

Hadrava Jan / Dzavoronok Donovan - Stankevičius Patrikas / Knašas Audrius 0:2 (15:21, 16:21) /finał.

