Ślepsk Malow Suwałki sięgnął po doświadczonego Serba

Maksim Buculjevic rozpoczął karierę w 2008 roku w Crvena Zvezda Belgrad w Serbii, gdzie występował do 2010 roku. Następnie przeniósł się do OK Novi Sad, gdzie grał przez jeden sezon (2010/2011). Po krótkim okresie w rodzinnym Nowym Sadzie, Buculjevic wrócił do Crvena Zvezda Belgrad, gdzie występował przez następnych pięć lat (2011-2016) i był jedną z kluczowych postaci drużyny. Kariera zawodnicza doświadczonego rozgrywającego nabrała rozpędu w 2016 roku, gdy po raz pierwszy przeniósł się poza granice Serbii, do ACH Volley Ljubljana w Słowenii.

ZOBACZ TAKŻE: Ważny ruch Asseco Resovii! Filar zespołu zostaje

Po roku spędzonym w Słowenii, Buculjevic zdecydował się na podpisanie kontraktu w Finlandii, gdzie w sezonie 2017/2018 reprezentował Hurrikaani Loimaa. Kolejny rok był dla niego sportowo bardzo intensywny. Wszystko z uwagi na klubowe roszady - najpierw Jeopark Kula Voleybol w Chinach, później United Volleys Rhein-Main w Niemczech. Następnie, w 2019 roku, zasilił szeregi greckiej drużyny Foinikas Syros ONEX, z którą występował do 2020 roku. Po zakończeniu przygody w Grecji, Buculjevic zdecydował się na kolejną międzynarodową zmianę i przeniósł się do Altekma SK w Turcji, gdzie występował do 2022 roku.

W sezonie 2022/2023 doświadczony Serb powrócił do kraju, gdzie zdobył srebrny medal ligowych rozgrywek z Vojvodiną NS Seme Novi Sad, skąd trafił do Ślepska Malow Suwałki. Buculjevic wystąpił także w sześciu meczach ubiegłorocznej edycji siatkarskiej Ligi Mistrzów, gdzie rywalizował z Jastrzębskim Węglem, Montpellier HSC VB oraz VfB Friedrichshafen.

🆕 🇷🇸Maksim Buculjevic nowym zawodnikiem Ślepska Malow Suwałki ‼️ 🔥 31-letni rozgrywający trafił do Suwałk z serbskiej Vojvodiny Novi Sad, z którą występował w ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów.



📎 Więcej: https://t.co/Bz8h21k8xZ



Witamy na ⚪️🔵 pokładzie, Maksim! #PlusLiga pic.twitter.com/SMcm0SXAIL — Ślepsk Malow Suwałki (@mks_slepsk) June 19, 2023

"Słyszałem o codziennym życiu w Suwałkach tylko dobre opinie. Z relacji moich znajomych wynika, że nie jest to duże miasto, ale zdecydowanie sprzyja rozwojowi i radości z gry w siatkówkę. Przed podpisaniem kontraktu sporo rozmawiałem na ten temat z Miranem Kujundziciem, który reprezentował Ślepsk Malow Suwałki w sezonie 2022/2023. Opowiedział mi o niesamowitej atmosferze zarówno w hali, jak i w samym mieście. Ludzie pracujący w klubie i kibice dopingujący podczas meczów, są naprawdę wyjątkowi. Mam nadzieję, że to będzie dla nas dobre miejsce do życia, niczym drugi dom. Po raz pierwszy wyjeżdżam bowiem kontynuować karierę wspólnie z rodziną - żoną i dzieckiem. Oczekuję dobrego i pełnego emocji sezonu." - powiedział nowy rozgrywający Ślepska Malow.

"Zakontraktowaliśmy Maksima z uwagi na jego duże doświadczenie, dalszą chęć rozwoju, a przede wszystkim gotowość do zaciętej rywalizacji o miejsce na placu gry. To niesamowicie ambitny i waleczny zawodnik o świetnych warunkach fizycznych, mający za sobą występy w reprezentacji Serbii. Warto wspomnieć, że jest aktualnym wicemistrzem swojego kraju, gdzie stanowił o sile OK Vojvodiny Nowy Sad. Cieszymy się, że Maksim dołącza do naszej drużyny i życzymy mu zdrowego, pełnego sukcesów sezonu" - skomentował Wojciech Winnik, prezes zarządu Ślepska Malow Suwałki.

CM, slepsksuwalki.pl