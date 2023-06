Stal Rzeszów z nowym trenerem. To były trener Widzewa Łódź

58-letni Zub ostatnio pracował w łotewskim Spartaksie Jurmala, a wcześniej prowadził m.in. Widzew Łódź, GKS Bełchatów, litewski Żalgiris Wilno, chiński Liaoning Sheynang Urban czy Toboł Kostanaj z Kazachstanu. Ze Stalą podpisał kontrakt, który ma obowiązywać przez trzy lata.

Stal w minionym sezonie, w którym była beniaminkiem 1. ligi, zajęła szóste miejsce, a w półfinałowym meczu barażowym o awans do ekstraklasy przegrała 0:2 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.

Drużynę czeka spora przebudowa. Z rzeszowskim klubem rozstało się już kilku piłkarzy. M.in. Dominik Marczuk przeszedł do Jagiellonii Białystok, Damian Michalik do Miedzi Legnica, Bartosz Wolski do Motoru Lublin, a Ramil Mustafajew po wypożyczeniu powrócił do Legii Warszawa

psz, PAP