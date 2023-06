WTA w Berlinie: Karolina Pliskova - Petra Kvitova. Relacja i wynik na żywo

W pierwszej rundzie turnieju WTA w Berlinie dojdzie czesko-czeskiej rywalizacji pomiędzy Karoliną Pliskovą a Petrą Kvitovą. To jedno z najciekawiej zapowiadających się pojedynków 1/16 finału zmagań w stolicy Niemiec. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Obie znane tenisistki nie będą dobrze wspominać ostatniego turnieju, w jakim brały udział. Mowa o rywalizacji na kortach Rolanda Garrosa.

Obie odpadły bowiem już na etapie 1/64 finału, czyli w pierwszej rundzie. Pliskova musiała uznać wyższość Amerykanki Sloane Stephens, natomiast Kvitova przegrała z Włoszką Elisabettą Cocciaretto.

Teoretycznie minimalną faworytką poniedziałkowej konfrontacji jest Kvitova, która w rankingu WTA plasuje się na dziewiątym miejscu, podczas gdy jej rodaczka to 18. "rakieta" świata. Warto jednak zaznaczyć, że to Pliskova wygrała dwa ostatnie pojedynki. Najpierw w 2018 roku, a następnie przed rokiem. Wcześniej passę trzech wygranych z rzędu odnotowała Kvitova, która do berlińskiego turnieju przystępuje jako zawodniczka rozstawiona numerem siódmym.

Triumfatorka tego spotkania zmierzy się w kolejnej rundzie z wygraną z pary Nadia Podoroska (Argentyna) - Rebeka Masarova (Hiszpania).

Relacja i wynik na żywo meczu Pliskova - Kvitova od godz. 12:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport