Wybitna polska siatkarka w prestiżowym gronie! Gwiazdy sportu uhonorowane medalami

Kalos Kagathos to medale przyznawane pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Honorowani są nimi polscy sportowcy, którzy w uprawianych dyscyplinach osiągnęli co najmniej poziom mistrzostwa na skalę krajową, a później zdobyli wybitną pozycję i uznanie w działalności pozasportowej.

W gronie uhonorowanych znalazła się Urszula Figwer – znakomita przed laty polska lekkoatletka i siatkarka. Jako lekkoatletka specjalizowała się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie wystąpiła w igrzyskach olimpijskich (Melbourne 1956, Rzym 1960), a podczas uniwersjady Turyn 1959 wywalczyła srebrny medal. Znaczące sukcesy odniosła również w siatkówce. W reprezentacji Polski wystąpiła w 23 spotkaniach w latach 1949–52. Wywalczyła srebrny medal mistrzostw świata w Moskwie (1952) i brązowym krążek mistrzostw Europy w Pradze (1954). Po zakończeniu kariery sportowej została pracownikiem naukowym AWF Kraków.

Zgodnie z decyzją kapituły, medalem „Kalos Kagathos” zostali uhonorowani następujący laureaci:

prof. Szymon Krasicki – narciarz i lekkoatleta, profesor AWF w Krakowie,

prof. Bogdan Sojkin – piłkarz ręczny, reprezentant Polski, ekonomista, profesor nauk ekonomicznych,

dr Urszula Figwer – oszczepniczka, dwukrotna olimpijka na letnich igrzyskach 1956 i 1960, utytułowana siatkarka, nauczyciel akademicki,

Renata Mauer-Różańska – strzelczyni, czterokrotna olimpijka, zdobywczyni 3 medali olimpijskich (2 złote i 1 brązowy), nauczyciel akademicki,

Adam Krzesiński – szermierz, trzykrotny olimpijczyk, dwukrotny medalista olimpijski, sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Podziękowanie w imieniu laureatów wygłosił honorowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

– Chciałbym bardzo podziękować panu rektorowi za pielęgnowanie tej wspaniałej tradycji, honorującej ludzi, którzy odnieśli sukces zarówno w sporcie, jak i w życiu – powiedział, cytowany przez stronę uj.edu.pl.

Ustanowiony w 1985 roku medal "Kalos Kagathos" nawiązuje do olimpijskiej zasady jedności przymiotów ciała i ducha ludzkiego, wedle której wzorzec człowieka wszechstronnego tworzy harmonijne połączenie piękna, zdrowia i sprawności fizycznej (gr. kalós) oraz cnoty moralnej i intelektualnej (agathós). "Kalos Kagathos" (tłumaczony jako "piękny i dobry") jest antyczną ideą, zobowiązującą do stałego doskonalenia siebie, dążenia do piękna wewnętrznego.

