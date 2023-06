Znamy trasę Tour de Pologne. Będzie walka Majki z Kwiatkowskim?

🇵🇱 Tak prezentuje się mapa 80. Tour de Pologne UCI WorldTour! To będzie naprawdę wyjątkowa edycja. 🇵🇱🚴



🇬🇧 This is the map of the 80th Tour de Pologne UCI WorldTour! This is going to be a really special edition. 🇵🇱🚴



—#TdP2023 pic.twitter.com/JGoiOTGmvB