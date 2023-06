Co z występem Wisły Płock w Lidze Mistrzów? Zapadła decyzja

Komitet Wykonawczy EHF zdecydował w Kolonii, że Orlen Wisła Płock będzie jedną z sześciu drużyn, które po weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych zostały dopuszczone do gry w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych w sezonie 2023/24. Wśród kobiet prawo to uzyskało Zagłębie Lubin

"To bardzo dobra wiadomość dla nas. Jesteśmy przygotowani organizacyjnie, mamy znakomitych kibiców, zapewnione transmisje telewizyjne, czyli spełniliśmy wszystkie warunki" - powiedział PAP dyrektor sportowy SPR Wisła Płock Adam Wiśniewski.

Bardzo zadowolony z decyzji EHF był także prezes SPR Wisła Płock Artur Stanowski.

"Cieszymy się, że wysiłek klubu, zawodników, sztabu szkoleniowego, kibiców został doceniony. Teraz czekamy na losowanie, za tydzień dowiemy się, kogo będziemy gościć w Płocku. Przed nami dużo pracy, ale to przyjemna praca" - zapewnił prezes.

ZOBACZ TAKŻE: Sławomir Szmal o przyszłości kieleckiego szczypiorniaka. "Łatwo się burzy, ale bardzo długo się buduje"

W miniony weekend w Kolonii rozegrany został Final Four Ligi Mistrzów, ostatnia odsłona rozgrywek sezonu 2022/23. W poniedziałek zebrał się Komitet Wykonawczy EHF, który wybrał sześć drużyn z 10 aplikujących do kolejnych rozgrywek. Poza "Nafciarzam", będą to: HC Zagrzeb (Chorwacja), Aalborg Handbold (Dania), Montpellier HB (Francja), OTP Bank-Pick Szeged (Węgry) i Kolstad HB (Norwegia).

Dołączą one do 10 drużyn, które już wcześniej były tego pewne. Są to: GOG (Dania), Barca (Hiszpania), Paris Saint-Germain Handball (Francja), THW Kiel (Niemcy), Telekom Veszprem (Węgry), HC Eurofarm Pelister (Macedonia Północna), Barlinek Industria Kielce (Polska), FC Porto (Portugalia) i RK Celje Pivovarna Lasko (Słowenia) i SC Magdeburg, wicemistrz Niemiec, zwycięzca ostatniej edycji.

Na 27 marca zaplanowano losowanie grup Ligi Mistrzów, a początek sezonu 2023/24 wyznaczono na 13 września.

KN, PAP