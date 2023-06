We wtorek piłkarska reprezentacja Polski rozegra trzeci mecz w ramach eliminacji mistrzostw Europy 2024. Tym razem podopieczni Fernando Santosa zagrają na wyjeździe z Mołdawią, która pod koniec marca zaskoczyła u siebie pierwszych w tabeli Czechów (0:0). Czy "Biało-Czerwoni" sięgną po komplet punktów i pomyślnie zakończą udane jak dotąd czerwcowe zgrupowanie? Transmisja TV i stream online meczu Mołdawia - Polska w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.

Dla reprezentantów Polski wtorkowy mecz w Kiszyniowie będzie okazją do odkupienia win z początku eliminacji, który, mówiąc dość delikatnie, nie poszedł po ich myśli. Do rywalizacji podchodzili bowiem jako faworyci grupy D, jednak zaledwie 3 minuty meczu na Stadionie Eden w Pradze wystarczyły, by tezę tę mocno nadwyrężyć. Porażka 1:3 z Czechami na inaugurację oraz mizerne, jednobramkowe zwycięstwo u siebie nad Albanią (po golu Karola Świderskiego z 41. minuty) sprawiły, że kibice drużyny narodowej będą teraz oczekiwali znacznie bardziej efektownej gry.

Tyle tylko że boisko w stolicy Mołdawii nie należy do "łatwych terenów", o czym prowadzona jeszcze przez Waldemara Fornalika kadra przekonała się 7 czerwca 2013 roku, zaledwie remisując 1:1 w kwalifikacjach do mistrzostw świata 2014, po golach Eugena Sidorenco i... Jakuba Błaszczykowskiego. Ostatni z wymienionych zakończył reprezentacyjną karierę i został pożegnany w trakcie meczu towarzyskiego przeciwko drużynie Niemiec, który został rozegrany w piątek na PGE Narodowym. Meczu wygranego, dzięki trafieniu Jakuba Kiwiora w pierwszej, oraz świetnym paradom Wojciecha Szczęsnego w drugiej połowie.

- Dekadę temu zagraliśmy w Kiszyniowie słaby mecz i zaledwie zremisowaliśmy, chociaż byliśmy faworytami. To jasno pokazuje, że musimy grać na naszym najwyższym poziomie, nawet z przeciwnikami skazywanymi w teorii na pożarcie. Piłkarze z Mołdawii zdołali przecież zremisować z Czechami, więc nie będzie tu miejsca na deprecjonowanie kogokolwiek - powiedział na konferencji prasowej bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu FC.

W podobnym tonie wypowiedział się selekcjoner "Biało-Czerwonych" Fernando Santos.

- Sparing z Niemcami i spotkanie z Mołdawią muszą mieć jeden wspólny czynnik, a mianowicie podejście. Trzeba nam patrzeć na naszych najbliższych rywali z takim samym szacunkiem, jak na ostatnich przeciwników i nie zwracać uwagi na ich niskie miejsce w rankingu. To może odbić się na naszej koncentracji i w konsekwencji sprawić nam sporo problemów. Mołdawia jest poukładaną ekipą i ma trenera, który potrafi wyciągnąć z niej konkretne atuty - powiedział Portugalczyk przed 3. kolejką eliminacji Euro 2024.

W meczu towarzyskim z Niemcami z dobrej strony pokazali się Tomasz Kędziora oraz Damian Szymański, których, według informacji Romana Kołtonia z "Prawdy Futbolu", powinniśmy również zobaczyć na boisku we wtorek. Zdaniem eksperta Polsatu Sport, Santos postawi na taki sam skład, jak po zejściu Jakuba Błaszczykowskiego w 16. minucie meczu z Niemcami. Zagramy więc w ustawieniu 1-3-5-2, po które szkoleniowiec nie sięgał ani za czasów prowadzenia reprezentacji Grecji, ani Portugalii.

Jak na razie czerwcowe zgrupowanie przebiega po myśli "Biało-Czerwonych". W piątek udało się pożegnać byłego kapitana i jedną z kluczowych postaci drużyny narodowej ostatnich lat, oraz odnieść drugie w historii zwycięstwo nad zachodnimi sąsiadami. Do pełni szczęścia brakuje więc tylko zwycięstwa i w konsekwencji zainkasowania 3 punktów w wyjazdowym meczu eliminacji Euro 2024 przeciwko Mołdawii.

Transmisja meczu Mołdawia - Polska od godziny 20:35 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Spotkanie skomentują Bożydar Iwanow oraz Przemysław Łagożny. Od godziny 18:00 zapraszamy z kolei na przedmeczowe studio do Polsatu Sport Premium 1.

AŁ, Polsat Sport