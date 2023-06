Kolejny transfer z PlusLigi do Włoch! Rozstanie z klubem po sześciu latach

Dla Andringi będzie to pierwszy epizod w lidze włoskiej. Swoją przygodę z seniorską siatkówką rozpoczął w Lycurgus Groningen, skąd przeniósł się do Lindemans Aalst. W Belgii zdobył Puchar i Superpuchar Belgii. Kolejnym etapem jego kariery był francuski klub Stade Poitevin Poitiers. Ostatnie sześć sezonów spędził w Polsce w barwach Indykpolu AZS.

"Po sześciu sezonach gry w Polsce poczułem, że nadszedł czas, aby zrobić kolejny krok w mojej karierze. Liga włoska jest jedną z najbardziej konkurencyjnych na świecie" - powiedział Andringa.

Andringa uzupełnił grono przyjmujących Piacenzy, a o miejsce w wyjściowym składzie będzie walczył z Ricardo Lucarellim, Yoandrym Lealem i Francesco Recine.

"Kiedy otrzymałem telefon z Piacenzy, nie zajęło mi dużo czasu, aby powiedzieć "tak". Moje przejście tam ma ciekawe tło: widziałem tylko jeden mecz na żywo we Włoszech, wiele lat temu w PalabancaSport, był to mecz Piacenza - Cuneo. Teraz cieszę się, że będę mógł trenować i grać w tej hali sportowej, a zarazem w jednej z najsilniejszych drużyn we Włoszech i nie tylko we Włoszech - skomentował Holender.

Przyznał, że spodziewa się niezwykle wysokiego poziomu rozgrywek.

"Tam nie ma łatwych meczów, wszystkie drużyny są mocne. W tej chwili wielu graczy najsilniejszych na świecie gra we Włoszech i jestem naprawdę podekscytowany, że będę mógł się z nimi zmierzyć. Myślę, że jestem kompletnym graczem, praca mnie nie przeraża i naprawdę chcę się rozwijać - powiedział.

Od 2010 roku przyjmujący stanowi o sile reprezentacji Holandii, prowadzonej przez Roberto Piazzę. Obecnie jest zaangażowany w Ligę Narodów.

CM, Polsat Sport