Reprezentacja Brazylii rozegra we wtorkowy wieczór kolejne spotkanie towarzyskie. Rywalem "Canarinhos" będzie Senegal. Kto wyjdzie z tego spotkania zwycięsko? Relacja i wynik na żywo meczu Brazylia - Senegal na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Brazylijczycy znajdują się w fazie przejściowej. Po mundialu z kadrą pożegnał się Tite, który przeszedł na emeryturę. "Canarinhos" doszli pod jego wodzą do 1/4 finału mistrzostw świata, w którym odpadli z Chorwacją. We wcześniejszych meczach byli jedną z najładniej grających reprezentacji, ale nie przyniosło im to sukcesu.

Tymczasowym selekcjonerem został Ramon Menezes. Jednocześnie brazylijska federacja wciąż poszukuje docelowego trenera. Jednym z najbardziej medialnych kandydatów jest Carlo Anceloti - obecny szkoleniowiec Realu Madryt. Według "Globo" Włoch miał przystać na warunki proponowane przez Brazylijczyków. Oznaczałoby to, że w lipcu 2024 roku zostanie oficjalnie selekcjonerem.

Tymczasem hiszpańskie media, powołując się na osobę z bliskiego otoczenia trenera, zdementowały te doniesienia. Według ich wiedzy Ancelotti podziękował za zainteresowanie, ale na razie nie podjął żadnej wiążącej decyzji.

Brazylia gra więc na razie pod wodzą Menezesa. W sobotę pokonała 4:1 Gwineę, z kolei we wtorek zagra z kolejną afrykańską reprezentacją. Tym razem będzie to Senegal. Zespół prowadzony przez Aliou Cisse jest w dobrej formie - wygrał sześć poprzednich meczów i jeden zremisował.

