Mołdawia – Polska. Oto klucz do zwycięstwa! Stolarczyk ma ważny przekaz ws. Zielińskiego

Pokrzepiona zwycięstwem nad Niemcami reprezentacja Polski wyjdzie we wtorek w Kiszyniowie na starcie o punkty eliminacji ME przeciw Mołdawii. Były asystent Paula Sousy i ekstrener młodzieżowej reprezentacji Polski Maciej Stolarczyk przedstawia swą receptę na wygranie tego meczu. – Trzeba uwolnić Piotrka Zielińskiego, pozostali koledzy muszą mu pomóc w rozgrywaniu – uważa.

W meczu z Niemcami największym bohaterem Polaków był Wojciech Szczęsny, który obronił aż 10 strzałów.

Stolarczyk: Niemcy próbowali stylu Manchesteru City. Teraz my musimy kreować

- Trzeba oddać Niemcom to, że postawili nam wysoko poprzeczkę, stylowo starają się grać w ofensywie tak, jak Manchester City, choć na wielu pozycjach mają słabszych wykonawców. Na przykład w ataku nie mają zawodnika klasy Erlinga Haalanda. A jednak próbują kreować, stwarzać zagrożenie i dobrze im to wychodzi. Czasem brakuje im dokładności w ostatniej tercji, ale i tak na ich akcje patrzy się z podziwem – powiedział nam Maciej Stolarczyk, który mecz z Niemcami komentował na antenie Polsat Sport Premium 1.

Stolarczyk chwali Polaków za grę obronną, uważa jednak, że dziś paradoksalnie czeka ich trudniejsze zadania, choć rywal jest dopiero na 171. miejscu w rankingu FIFA.

- Tym razem role się odwrócą i to my będziemy skazani na konstruowanie. Najwięcej będzie zależało od naszych ofensywnych piłkarzy, ale myślę, że wszyscy sobie z tego zdają sprawę – podkreśla Stolarczyk.

Zieliński zawiódł w meczu z Niemcami. Jest reakcja Stolarczyka

Dopytaliśmy go o to, czy nie martwi go postawa Piotra Zielińskiego, który w meczu z Niemcami miał raptem 18 kontaktów z piłką! Jak na zawodnika tej klasy, świeżo upieczonego mistrza Włoch, to liczba dość wstydliwa.

- Niezwykle istotne jest to, aby partnerzy Piotrka dawali mu wsparcie. Wszyscy wiedzą, że nasza gra jest oparta na Zielińskim i Lewandowskim, więc starają się wyłączyć ten duet. Tymczasem jeśli odpowiedzialność za grę i wynik na podobnym poziomie wystąpi także u pozostałych piłkarzy, to wyłączenie Piotrka i Roberta w niczym nie pomoże rywalom – akcentuje Maciej Stolarczyk.

Stolarczyk: To oni powinni odciążyć Zielińskiego

Szkoleniowiec dostrzega w składzie Polaków piłkarzy, którzy powinni odciążyć eksportowy duet Biało-Czerwonych.

- Nie brakuje nam takich graczy, czy to Kuba Kamiński, czy Przemek Frankowski mogą wziąć odpowiedzialność na siebie i łatwiej nam będzie kreować sytuacje – twierdzi ekspert.

- Jeśli chodzi o rozegranie, to nie możemy się oglądać tylko na Piotrka Zielińskiego. W miniony piątek wszyscy Niemcy byli aktywni w ofensywie, choć brakowało im skuteczności. Tak samo musimy zrobić my. Jeśli chcemy, żeby Piotrek był bardziej widoczny, oczywiście sam musi pokazać wszystkich umiejętności, ale przede wszystkim trzeba uwolnić Piotrka poprzez aktywność pozostałych graczy – podkreśla Maciej Stolarczyk.

Mecz Mołdawia – Polska już dzisiaj (wtorek) o godz. 20:45. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.