Niemcy - Kolumbia to jeden z wtorkowych meczów towarzyskich. Czy nasi sąsiedzi przerwą złą serię? Relacja i wynik na żywo z meczu Niemcy - Kolumbia od 20:45 na Polsatsport.pl.

Podopieczni Hansiego Flicka nie wygrali od marca tego roku, kiedy to ograli Peru 2:0. Od tego czasu przegrali z Belgią (2:3) i Polską (0:1) oraz zremisowali z Ukrainą (3:3). Niemieckie media są pełne obaw, bo do mistrzostw Europy pozostał rok, a ich ulubieńcy nie potrafią zbliżyć się do swojej najlepszej gry.

Kolejny krok na etapie przygotowań prowadzi przez Gelsenkirchen i starcie z Kolumbią. Zespół z Ameryki Południowej znajduje się w znacznie lepszej dyspozycji. Warto zaznaczyć, że nie przegrał lutego 2022 roku, na co składa się 10 meczów.

Będzie to czwarte bezpośrednie starcie obu zespołów. Do tej pory padły dwa remisy, a raz wygrali Niemcy.

jb, Polsat Sport