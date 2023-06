Wiemy, kiedy Messi zadebiutuje w Miami. Właściciel klubu podał datę

Leo Messi spędził w FC Barcelona 21 lat. Stał się legendą klubu, jednym z najlepszych piłkarzy w historii i poprowadził Katalończyków do wielu tytułów krajowych i międzynarodowych. W 2021 roku, po wygaśnięciu kontraktu, musiał jednak opuścić Camp Nou. Barcelona znajdowała się w ogromnym kryzysie finansowym, przez co nie stać ją było na zatrzymanie Messiego.

Kolejne dwa sezony Argentyńczyk spędził w Paris Saint-Germain. Stworzył tam tercet z Kylianem Mbappe i Neymarem, który miał zapewnić paryżanom upragniony sukces w Lidze Mistrzów. Nic z tego jednak nie wyszło, a Messi pożegnał się z francuskim klubem.

Chętnych na zatrudnienie gwiazdora było wielu. Media huczały od pogłosek łączących go z powrotem do Barcelony, sporo mówiło się również o ewentualnych przenosinach do Arabii Saudyjskiej, w której odżyłaby rywalizacja Messiego z Cristiano Ronaldo. Ostatecznie Argentyńczyk wybrał jednak inny kierunek. Dołączył do Interu Miami, klubu amerykańskiej MLS, którego jednym z właścicieli jest David Beckham.

Kiedy tylko ogłoszono transfer, kibice na całym świecie zaczęli zachodzić w głowę, kiedy Messi zadebiutuje w nowych barwach. Ceny biletów na lipcowe i sierpniowe mecze Interu podrożały kilkukrotnie, a fani kupowali je w ciemno.

Teraz jeden ze współwłaścicieli ekipy z Miami - Jorge Mas - puścił parę z ust. Włodarz ujawnił datę debiutu gwiazdora podczas wywiadu z niewielką grupą reporterów. Na łamach "Miami Herald" czytamy, że Messi po raz pierwszy zaprezentuje się przed kibicami 21 lipca. Inter zagra wówczas w Leagues Cup z meksykańskim Cruz Azul. Spotkanie odbędzie się na stadionie DRV PNK w Fort Lauderdale.

JŻ, Polsat Sport