ATP w Londynie: Jordan Thompson - Cameron Norrie. Relacja i wynik na żywo

Norrie to zawodnik notowany obecnie na 13. pozycji światowego rankingu i to on będzie faworytem tego spotkania. W pierwszej rundzie nie bez trudu, ale pokonał Miomira Kecmanovica. Teraz postara się awansować do kolejnej rundy dzięki zwycięstwu nad Thompsonem.

Australijczyk rozpoczął turniej od przekonującego zwycięstwa nad swoim rodakiem Alexeiem Popyrinem. Wcześniej prezentował się także znakomicie w turnieju w Hertogenbosch. Dotarł do finału, jednak w nim musiał uznać wyższość reprezentanta gospodarzy Tallona Griekspoora.

Jak dotąd starcia Thompson - Norrie dostarczały kibicom wielu emocji. W pięciu pojedynkach trzykrotnie triumfował Brytyjczyk. Jak będzie tym razem?

Relacja na żywo i wynik meczu Jordan Thompson - Cameron Norrie od godziny 14:20 na Polsatsport.pl.

CM, Polsat Sport