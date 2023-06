Co dalej z Fernando Santosem? Prezes PZPN wezwał selekcjonera na rozmowę

We wtorek 20 czerwca 2023 roku piłkarska reprezentacja Polski sensacyjnie przegrała z Mołdawią w meczu eliminacji mistrzostw Europy. Teraz prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza miał wezwać Fernando Santosa na rozmowę.

Czerwcowe zgrupowanie polskiej kadry przyniosło wiele emocji kibicom Biało-Czerwonych. Najpierw podopieczni Fernando Santosa pokonali na PGE Narodowym Niemców 1:0. Warto przypomnieć, że było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ podczas niego ostatni raz w karierze koszulkę drużyny narodowej założył Jakub Błaszczykowski.

ZOBACZ TAKŻE: Piechniczkowi zabrakło słów. "To było upokorzenie. Przy 2:0 nasi zaczęli myśleć o urlopie"

Po zwycięstwie nad Niemcami kibice polskiej kadry liczyli na łatwe zwycięstwo w Kiszyniowie. Mimo to wyjazdowe starcie z Mołdawią w eliminacjach mistrzostw Europy nie potoczyło się po myśli Biało-Czerwonych. Mimo że polska reprezentacja wygrywała do przerwy 2:0, to rywale byli w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i ostatecznie wygrać mecz 3:2.

Przez to niektóre osoby zaczęły zastanawiać się, co dalej z Fernando Santosem. Warto przypomnieć, że Portugalczyk prowadził polskich piłkarzy dopiero w czterech spotkaniach. Po zwycięstwa sięgnął w starciach z Albanią i Niemcami, natomiast przegrał mecze z Czechami i Mołdawią.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" selekcjoner reprezentacji Polski już niedługo ma spotkać się z Cezarym Kuleszą.

"O 12:00 w siedzibie PZPN spotkanie Cezarego Kuleszy z Fernando Santosem. Prezes federacji chce poznać plan i przemyślenia selekcjonera na dalsze prowadzenie kadry" - napisał dziennikarz na swoim koncie na Twitterze.

Następny mecz polscy piłkarze rozegrają dopiero 7 września 2023 roku. Wtedy Biało-Czerwoni zmierzą się u siebie z Wyspami Owczymi w meczu eliminacji mistrzostw Europy.

AA, Polsat Sport