Drugi letni transfer Zagłębia Lubin. To gracz z Fortuna 1 Ligi

Mróz przygodę z piłką nożną zaczynał w Sandecji Nowy Sącz, skąd trafił do Lecha Poznań. W zespole z Wielkopolski nie przebił się do pierwszej drużyny i najpierw przez pół roku bronił barw Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, a następnie przeniósł się do GKS Jastrzębie. Ostatnie dwa sezony występował w Resovii Rzeszów.

Dyrektor pionu sportowego w Zagłębiu Piotr Burlikowski przyznał na łamach oficjalnej strony internetowej klubu, że Mróz był idealnym kandydatem na pozycję ofensywnego pomocnika, na którą poszukiwali piłkarza. „Znamy jego mocne strony, zdecydowanie wyróżniał się w pierwszej lidze, dlatego chcemy dać mu szansę i liczymy, że w nadchodzącym, nowym sezonie zaprezentuje się na boisku ze swojej najlepszej strony. Marek, witamy w Lubinie i życzymy powodzenia” - dodał. To drugi transfer do Zagłębia w letnim okienku transferowym. Wcześniej lubinianie pozyskali Damiana Dąbrowskiego z Pogoni Szczecin. Świeża krew w środku pola 🇨🇮#Mróz2026 pic.twitter.com/vkpXyuSmzA — Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) June 21, 2023

mtu, PAP