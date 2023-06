El. Ligi Konferencji. Kto rywalem Legii, Lecha i Pogoni? Relacja na żywo z losowania

We wtorek rozlosowano pary pierwszej rundy eliminacji trzecich co do hierarchii rozgrywek europejskich na Starym Kontynencie. Polskie drużyny zmagania rozpoczną od drugiej rundy i w środę poznają rywali.

ZOBACZ TAKŻE: Niemcy śmieją się z Polaków! "Lewandowski i spółka zhańbili się"

Legia i Lech są rozstawione, więc teoretycznie trafią na mniej wymagających przeciwników. Wśród potencjalnych adwersarzy "Wojskowych" są m.in. Adana Demirsport z Turcji i Vorskla Połtawa z Ukrainy. Lech, który w minionym sezonie dotarł do ćwierćfinału tych rozgrywek, może trafić m.in. na Kauno Żalgiris z Litwy lub Bohemians 1905 z Czech.

O wiele trudniejszego rywala może wylosować Pogoń. Szczecinianie nie są bowiem rozstawieni i już w drugiej rundzie mogą trafić na KAA Gent z Belgii lub FC Midtjylland z Danii.

Podział na grupy (pogrubioną czcionką drużyn rozstawione):

Grupa 1

1 Djurgårdens IF (SWE)

2 HNK Rijeka (CRO)

3 Vitória SC (POR)

4 F91 Diddeleng (LUX) - Saint Patrick's Athletic FC (IRL)

5 FK Sutjeska (MNE) - SS Cosmos (SMR)

6 FC Luzern (SUI)

7 Gzira United FC (MLT) - Glentoran FC (NIR)

8 KF Dukagjini (KOS) - Europa FC (GIB)

9 Penybont FC (WAL) - FC Santa Coloma (AND)

10 NK Celje (SVN)

Grupa 2

1 CFR 1907 Cluj (ROU)

2 Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

3 Legia Warszawa (POL)

4 FC DAC 1904 Dunajská Streda (SVK) - FC Dila Gori (GEO)

5 FK Makedonija GP Skopje (MKD) - FC RFS (LVA)

6 Adana Demirspor (TUR)

7 FC Vorskla Poltava (UKR)

8 Panevezys (LTU) - FC Milsami Orhei (MDA)

9 Sabah (AZE)

10 FC Ordabasy Shymkent (KAZ)

Grupa 3

1 APOEL FC (CYP)

2 Beşiktaş JK (TUR)

3 Fotbal Club FCSB (ROU)

4 Neftçi PFK (AZE)

5 Alashkert FC (ARM) - FK Arsenal Tivat (MNE)

6 FK Vojvodina (SRB)

7 FK Željezničar (BIH) - FC Dinamo Minsk (BLR)

8 KF Tirana (ALB) - FC Dinamo Batumi (GEO)

9 Debreceni VSC (HUN)

10 FC CSKA 1948 (BUL)

Grupa 4

1 FK Bodø/Glimt (NOR)

2 KKS Lech Poznań (POL)

3 FC Spartak Trnava (SVK)

4 FC Pyunik (ARM) - JK Narva Trans (EST)

5 NK Osijek (CRO)

6 Bohemians 1905 (CZE)

7 Kalmar FF (SWE)

8 FK Kauno Žalgiris (LTU)

9 ZTE FC (HUN)

10 FK Auda (LVA)

Grupa 5

1 Club Brugge (BEL)

2 FC Twente (NED)

3 Rosenborg BK (NOR)

4 Dundalk FC (IRL) - FCB Magpies (GIB)

5 Hibernian FC (SCO)

6 AGF Aarhus (DEN)

7 KA Akureyri (ISL) - Connah's Quay Nomads FC (WAL)

8 Hammarby Fotboll (SWE)

9 Víkingur (FRO) - Inter Club d'Escaldes (AND)

10 FC Haka Valkeakoski (FIN) - Crusaders FC (NIR)

Grupa 6

1 FC Basel 1893 (SUI)

2 FC Viktoria Plzeň (CZE)

3 NK Maribor (SVN) - Birkirkara FC (MLT)

4 KF Shkëndija (MKD) - Haverfordwest County AFC (WAL)

5 FK Austria Wien (AUT)

6 FC Tobol Kostanay (KAZ) - FC Honka Espoo (FIN)

7 B36 Tórshavn (FRO) - Paide Linnameeskond (EST)

8 FC Drita (KOS)

9 FK Borac Banja Luka (BIH)

10 FC Differdange 03 (LUX)

Grupa 7

1 Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)

2 PFC CSKA-Sofia (BUL)

3 AEK Larnaca FC (CYP)

4 Aris Thessaloniki FC (GRE)

5 FC Torpedo Kutaisi (GEO) - FK Sarajevo (BIH)

6 FC Petrocub-Hincesti (MDA)

7 Ararat-Armenia FC (ARM) - KF Egnatia (ALB)

8 Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU)

9 FC Aktobe (KAZ)

10 FC Torpedo-Belaz Zhodino (BLR)

Grupa 8

1 KAA Gent (BEL)

2 FC Midtjylland (DEN)

3 Riga FC (LVA) - Víkingur Reykjavík (ISL)

4 KuPS Kuopio (FIN)

5 Linfield FC (NIR) - KF Vllaznia (ALB)

6 MŠK Žilina (SVK) - FC Levadia Tallinn (EST)

7 HB Tórshavn (FRO) - Derry City FC (IRL)

8 FC Progrès Niederkorn (LUX) - SC Gjilani (KOS)

9 MKS Pogoń Szczecin (POL)

10 Kecskeméti TE (HUN)

Grupa 9

1 Fenerbahçe SK (TUR)

2 PAOK FC (GRE)

3 Omonoia FC (CYP)

4 FC Vaduz (LIE) - FC Neman Grodno (BLR)

5 FC Hegelmann (LTU) - FC Shkupi 1927 (MKD)

6 La Fiorita 1967 (SMR) - FC Zimbru Chisinau (MDA)

7 Balzan FC (MLT) - NK Domžale (SVN)

8 Beitar Jerusalem FC (ISR)

9 PFC Levski Sofia (BUL)

10 Gabala SC (AZE)

Początek losowania o godz. 13:00. Relacja na żywo na Polsatsport.pl.