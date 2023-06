Grzegorz Krychowiak rozstał się z klubem. Niebawem trafi do nowej drużyny

Grzegorz Krychowiak nie został uwzględniony przez Fernando Santosa przy konstruowaniu jego wizji "odświeżonej" reprezentacji Polski. Wkrótce doświadczony piłkarz zmieni jednak klub, ponieważ rozwiązał kontrakt z Krasnodarem i jest otwarty na nowe kierunki, także europejskie. Regularna gra w silnym zespole być może pomogłaby mu z kolei w powrocie do drużyny narodowej.

Po pięknym okresie w drużynie Sevilla FC Grzegorz Krychowiak trafił do PSG, w którym jednak zupełnie mu się nie powiodło. Jego kolejnym klubem był Lokomotiw Moskwa, a następnie trafił do Krasnodaru, gdzie był nawet kapitanem.

Po ataku Rosji na Ukrainę opuścił jednak terytorium agresora i kontynuował karierę w AEK-u Ateny, na mocy prawa nadanego piłkarzom przez FIFA, umożliwiającego zawodnikom grającym dla rosyjskich klubów podpisanie nowych umów, bez rozwiązywania wcześniej obowiązujących kontraktów.

Po krótkiej przygodzie w Grecji Krychowiak udał się do saudyjskiego Al-Shabab. I choć w nowej drużynie grał regularnie, to nie zyskał przez to zainteresowania nowego selekcjonera Fernando Santosa. W rezultacie, po mundialu w Katarze został odsunięty od kadry.

Teraz, jak informuje serwis meczyki.pl, udało mu się jednak rozwiązać umowę z Krasnodarem, wobec czego nie jest zobowiązany w żaden sposób w stosunku do byłego już, rosyjskiego pracodawcy. Obecnie szuka nowego klubu, a w grę wchodzą podobno kluby z Europy jak i Półwyspu Arabskiego.

