Liga Narodów: Polska - Niemcy. Relacja i wynik na żywo

Biało-Czerwoni mogą być zadowoleni z przebiegu pierwszego turnieju, który rozegrali w Japonii. Mimo eksperymentalnego składu, pełnego młodych zawodników, wywieźli z Kraju Kwitnącej Wiśni trzy zwycięstwa.

ZOBACZ TAKŻE: Michał Winiarski szuka pozytywów przed meczem z Polską. "Nie mamy nic do stracenia"

Trener Grbic do Rotterdamu zabrał ze sobą odmieniony skład. Do drużyny powróciły wielkie gwiazdy, takie jak Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Norbert Huber czy Jakub Kochanowski.

Polacy będą zdecydowanymi faworytami środowego starcia. Po drugiej stronie siatki staną Niemcy, prowadzeni przez Michała Winiarskiego. To młoda drużyna, która jak dotąd nie radzi sobie najlepiej. Wygrała tylko jedno z pięciu spotkań. Ostatnią porażkę zanotowała już w Holandii, ulegając 0:3 Iranowi.

Polski szkoleniowiec reprezentacji Niemiec zapowiada, że jego zespół podejdzie do meczu bez żadnej presji, bo Polska to jedna z najlepszych drużyn na świecie, więc nie ma nic do stracenia. Czy to jednak wystarczy, by nawiązać wyrównaną walkę z wicemistrzami świata?

Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Niemcy od godziny 20:00 na Polsatsport.pl.

CM, Polsat Sport