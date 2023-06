Tie-break na powitanie z Rotterdamem! Siatkarska sinusoida w starciu z Niemcami

Polacy udanie rozpoczęli to spotkanie, dobrze grając blokiem (4:1). Przez pewien czas utrzymywali wyraźną przewagę (10:6), ale rywale zmniejszyli straty (10:9), a później odrobili straty po ataku Floriana Krage (16:16). Trzymali kontakt do stanu 20:21. Wówczas poszła seria Polaków – Bartosz Kurek obił blok rywali, Wilfredo Leon najpierw uderzył z przechodzącej piłki, a po chwili skończył kolejny atak i było 20:24. Brakujący punkt wywalczył Sebastian Adamczyk skutecznym atakiem ze środka (25:21).

W drugiej odsłonie znów dobre otwarcie polskich siatkarzy (4:1), tym razem jednak Niemcy błyskawicznie zniwelowali straty (4:5). W środkowej części seta skutecznie grający w ataku Polacy odbudowali przewagę (12:8, 16:11). Później do głosu doszli jednak rywale. Trener Michał Winiarski dokonał kilku zmian. Niemcy poprawili zagrywkę – asami popisali się Krage (17:15) i Erik Rohrs (20:19), a w kluczowych momentach byli skuteczni w ataku. Wynik na 22:25 ustalił mocnym uderzeniem Ruben Schott.

Podrażnieni Polacy efektownie rozpoczęli kolejną partię (6:2). W środkowej części dominowali na boisku. Po ataku Adamczyka z przesuniętej krótkiej różnica wynosiła już dziesięć oczek (15:5), a później jeszcze wzrosła (20:8). W ostatniej akcji tej jednostronnej części meczu Adamczyk zatrzymał blokiem atak rywala (25:14).

Na początku czwartej odsłony role się odwróciły. Niemieccy siatkarze popisali się punktową serią od stanu 4:4 do 4:11 i przejęli inicjatywę. W środkowej części seta trener Nikola Grbić wymienił kilku zawodników, a Polacy ruszyli do odrabiania strat. Po serii dobrych zagrywek różnica zmalała do czterech oczek (12:16). Ten fragment nie odmienił jednak losów seta. W końcówce Niemcy pewnie zmierzali po wygraną, którą przypieczętowała przestrzelona zagrywka Polaków (17:25).

Zwycięzcę miał więc wyłonić tie-break, trzeci w trzecim starciu obu ekip w obecnym sezonie. Dwie towarzyskie konfrontacje w Katowicach i Sosnowcu również miały po pięć setów. Tym razem decydującą partię dobrze otworzyli Polacy, a w polu serwisowym znów błysnął Kochanowski (3:0). W kolejnych akcjach utrzymywali przewagę, a po asie Bartosza Bednorza było 9:5. W końcówce polscy siatkarze nie dali już sobie wydrzeć przewagi. Bednorz atakiem po skosie wywalczył piłkę meczową (14:9), a dwie akcje później zakończył mecz kiwką po bloku (15:10).



Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (19), Bartosz Kurek (18), Bartosz Bednorz (14), Norbert Huber (10) – Polska; Yan Böhme (13), Erik Röhrs (11), Linus Weber (10) – Niemcy

Faza interkontynentalna Ligi Narodów potrwa do 10 lipca. Turniej finałowy zostanie rozegrany w Gdańsku. Reprezentacja Polski oraz siedem czołowych drużyn pierwszej fazy VNL wystąpią w Ergo Arenie w dniach 19–23 lipca.

Polska – Niemcy 3:2 (25:21, 22:25, 25:14, 17:25, 15:10)

Polska: Bartosz Kurek, Grzegorz Łomacz, Norbert Huber, Sebastian Adamczyk, Bartosz Bednorz, Wilfredo Leon – Paweł Zatorski (libero) oraz Jan Firlej, Bartłomiej Bołądź, Kamil Szymura (libero), Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski. Trener: Nikola Grbić.

Niemcy: Johannes Tille, Moritz Reichert, Florian Krage, Tobias Krick, Tobias Brand, Yan Böhme – Leonard Graven (libero) oraz Linus Weber, Jan Zimmermann, Ruben Schott, Anton Brehme, Erik Röhrs, Denys Kaliberda. Trener: Michał Winiarski.

RM, Polsat Sport