Wisła Kraków ma nowego piłkarza. Grał w FC Barcelona!

Wisła Kraków nie osiągnęła w poprzednim sezonie podstawowego celu - nie awansowała do PKO Bank Polski Ekstraklasy. Zespół ze stolicy Małopolski wywalczył miejsce w barażach, ale już w półfinale został rozbity 1:4 przez Puszczę Niepołomice.

Zasłużony klub pozostanie tym samym przez jeszcze co najmniej jeden sezon na zapleczu. To wymusiło zmiany kadrowe. Z Wisłą pożegnało się do tej pory czterech graczy. To Sergio Benito, Momo Cisse, Zdenek Ondrasek i Alex Mula.

W środę klub ogłosił także pierwszy transfer przychodzący. Kontrakt z krakowianami podpisał Jesus Alfaro. 31-letni Hiszpan występował w poprzednim sezonie w w drużynie CD Badajoz, dla której w rozgrywkach Primera Federación rozegrał 36 meczów, strzelił dwa gole i zanotował pięć asyst.

Przez półtora roku Alfaro był też graczem FC Barcelona. Nigdy nie zadebiutował w pierwszej drużynie, ale występował w rezerwach.

JŻ, Polsat Sport