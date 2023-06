Wszystko jasne! Oto rywale Legii, Lecha i Pogoni w eliminacjach Ligi Konferencji

Co prawda we wtorek 20 czerwca 2023 roku rozlosowane zostały pary, które będą brały udział w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, ale polskie zespoły swoich rywali poznały dopiero w środę. Warto bowiem przypomnieć, że wszystkie ekstraklasowe zespoły będą rozpoczynać walkę o awans do europejskiego pucharu w drugiej rundzie kwalifikacji.

Losowanie par odbyło się w środę w szwajcarskim Nyonie. Mecze tej fazy zostaną rozegrane 27 lipca i 3 sierpnia. Pierwsze spotkanie Lech rozegra przed własną publicznością, a Legia i Pogoń - na wyjeździe.

Już wiadomo, z kim rywalizować będą Legia Warszawa, Lech Poznań oraz Pogoń Szczecin. Stołeczny klub zagra z ekipą FC Ordabasy Shymkent, drużyna ze stolicy Wielkopolski zmierzy się z zespołem FK Kauno Žalgiris, a naprzeciwko "Portowców" staną piłkarze Linfield FC lub KF Vllaznia.

Aby awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji, trzeba przejść cztery rundy.

Ordabasy Szymkent z Kazachstanu rywalem Legii Warszawa w II rundzie eliminacji @europacnfleague. pic.twitter.com/Yi9rrWqMyS — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) June 21, 2023

Warto wspomnieć, że w walce o awans do europejskiego pucharu udział bierze także jeszcze jeden klub z Polski. Raków Częstochowa, który w sezonie 2022/2023 został mistrzem, będzie starał się awansować do Ligi Mistrzów. Pierwszym rywalem ekipy spod Jasnej Góry będzie Flora Tallinn.