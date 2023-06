Badosa zapytana o Tsitsipasa i... Alcaraza! "Nie wciągaj mnie w te gierki"

- Oboje jesteśmy bardzo ambitni, świetnie się rozumiemy. Mamy solidną i silną więź. Dzielimy się ze sobą swoimi dobrymi i złymi chwilami, a także wspieramy nawzajem i dajemy sobie dużo siły - powiedziała 25-latka.

- W pewnym sensie zmuszamy się także do bycia lepszymi. Gdy nabawiłam się kontuzji, on robił wszystko, aby pomagać mi każdego dnia w tym trudnym czasie. Teraz on rywalizuje, a ja oglądam jego mecze. Myślę, że wiele wnieśliśmy do swojego życia - dodała Hiszpanka.

Dziennikarze chcieli wykorzystać okazje i spróbować podpuścić zawodniczkę, pytając ją o to, który z czołowych tenisistów rankingu ATP jest jej zdaniem lepszy - jej partner czy... Carlos Alcaraz. Badosa nie spodziewając się tego, zareagowała śmiechem. - Nie wciągaj mnie w te gierki! Muszę jednak posłuchać mojego serca - odpowiedziała.

Hiszpanka nie może być pewna udziału w tegorocznym Wimbledonie, ponieważ cały czas dochodzi do siebie po kontuzji. Tenisistka złamała jeden z kręgów podczas turnieju w Rzymie. Teraz walczy z czasem, mając nadzieję, że nie opuści kolejnego turnieju wielkoszlemowego.

- Wiem, że jeśli zagram, to nie będzie to sto procent. Naciskam, próbuję, bo w tym roku nie miałam okazji zagrać w żadnym turnieju wielkoszlemowym i jest mi ciężko psychicznie. Bycie gotową na Wimbledon to trochę szalony cel, którego potrzebuję do tego, aby wstawać każdego dnia - podkreśliła Badosa.

HS, Polsat Sport