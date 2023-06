Beniaminek się zbroi. ŁKS ma nowego pomocnika

26-letni pomocnik Engjell Hoti został w czwartek piłkarzem ŁKS Łódź. Albańczyk, posiadający niemieckie oraz kosowskie obywatelstwo, dołączył do drużyny beniaminka, który do rozgrywek Ekstraklasy przygotowuje się na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej.

Urodzony w Stuttgarcie piłkarz podpisał z łódzkim klubem dwuletni kontrakt.

ZOBACZ TAKŻE: Badosa zapytana o Tsitsipasa i... Alcaraza! "Nie wciągaj mnie w te gierki"

Hoti to środkowy pomocnik, który w przeszłości występował w młodzieżowych niemieckich drużynach VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, Eintrachtu Brunszwik, a potem w pierwszych zespołach Rot Weiss Ahlen i TSG Backnang. Był też młodzieżowym reprezentantem Kosowa.

Następnie grał w klubach z Kosowa - KF Trepca 89 i FC Llapi, oraz Albanii - KF Tirana i FK Partizani. Z oboma zespołami wywalczył mistrzostwo Albanii. W minionym sezonie tamtejszej ekstraklasy zagrał w 29 spotkaniach, w których strzelił siedem goli.

W drużynie ŁKS Albańczyk w środku pola ma zastąpić Michała Trąbkę, który będzie występował w Stali Mielec. Wcześniej do drużyny trenera Kazimierza Moskala dołączył 22-letni pomocnik Jakub Letniowski (ostatnio Radunia Stężyca). Umowy przedłużyli zaś obrońca i kapitan zespołu Adam Marciniak oraz pomocnik Bartosz Szeliga.

ŁKS przygotowania do sezonu rozpoczął w poniedziałek. Dzień później wyjechał do Woli Chorzelowskiej na zgrupowanie, które potrwa do 28 czerwca. Latem formę zawodników Moskala sprawdzą m.in. Stal Mielec (27 czerwca), GKS Katowice (5 lipca) i Polonia Warszawa (15 lipca).

Łodzianie swój pierwszy po trzech latach mecz w ekstraklasie rozegrają 21 lipca. W inauguracyjnej kolejce zmierzą się na wyjeździe z wicemistrzem Polski Legią Warszawa.

K.P, PAP