Były gwiazdor Realu Madryt doradza Leo Messiemu. "W MLS o wiele lepiej znoszą porażki"

Oczekiwane przejście Messiego do Interu Miami ma zostać przypieczętowane w najbliższych dniach, a była gwiazda Barcelony pójdzie w ślady byłej gwiazdy Realu Madryt. 35-letni Argentyńczyk po raz pierwszy pojawi się na boisku z nową drużyną 21 lipca w meczu z Cruz Azul w Leagues Cup, turnieju drużyn z USA i Meksyku.

Po spędzeniu zaledwie pół sezonu w lidze MLS 33-letni Walijczyk przeszedł na sportową emeryturę w styczniu, tuż po zakończeniu mundialu w Katarze. Bale nie widywał zbyt często boiska w MLS, ponieważ zmagał się z kontuzjami. To do niego jednak należało trafienie głową w 128. minucie dramatycznego finału MLS Cup, doprowadzające do remisu 3:3. Jego Los Angeles FC ostatecznie po rzutach karnych pokonało 3-0 Philadelphię Union.

W wywiadzie dla brytyjskiego kanału telewizyjnego BT Sport, Bale porównał "gorącą" atmosferę każdego meczu w Realu Madryt z tym, co określił jako „chłodną” w MLS.

- Jest o wiele bardziej spokojniej. Jeśli przegrasz z Realem Madryt, to tak, jakby świat się skończył. Jesteś ukrzyżowany, czujesz się źle. Wracasz do domu i nie jesteś zadowolony - ocenił.

- Oni (kibice) akceptują przegrywanie. Nie ma konsekwencji. Nie można tam spaść z ligi. Po przegranej grze przechodzisz do następnej. W MLS o wiele lepiej znoszą przegrywanie. Wiedzą, jak przegrywać, ale świętują każdą wygraną, tak jakbyś zdobył mistrzostwo. Na pewno mu (Messiemu) się spodoba - podsumował.

Gareth Bale to jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych walijskich piłkarzy w historii. Jego największym sukcesem w reprezentacji było dotarcie do półfinału mistrzostw Europy we Francji w 2016 roku oraz wywalczenie pierwszego po 64 latach awansu do turnieju finałowego mistrzostw świata w 2022.

Bale rozpoczął seniorską karierę w Southampton w 2006 roku. Nabrała ona tempa w Tottenhamie Hotspur (2007-2013), skąd trafił - za rekordową wówczas sumę 100 milionów euro - do Realu Madryt (2013-2022). Ostatnio występował w Los Angeles FC.

Z klubem ze stolicy Hiszpanii triumfował pięciokrotnie w Lidze Mistrzów, a ponadto m.in. trzy razy wywalczył mistrzostwo kraju i raz Puchar Króla.

K.P, PAP